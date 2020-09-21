ترامب يعلن أنه سيرشح قاضيا جديدا لعضوية المحكمة العليا الجمعة أو السبت

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنه سيعلن اسم الشخصية التي يرشحها لخلافة القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا، نهاية الأسبوع الحالي مشددا أن على مجلس الشيوخ التصويت على التعيين قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، "سأعلن الشخصية الجمعة أو السبت ثم يبدأ العمل، لكن آمل ألا يكون هناك كثير من العمل".

وأضاف أنه يرغب في الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من مراسم التأبين.

وهذه ثالث شخصية يختارها ترامب لشغل مقعد في المحكمة العليا منذ فوزه في انتخابات 2016، ما منحه الفرصة لترسيخ غالبية تميل إلى المحافظين في المحكمة لسنوات عديدة مقبلة على الأرجح.

ورفض التصريحات القائلة إن على مجلس الشيوخ الانتظار للتصويت على الشخصية المرشحة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر التي يواجه فيها الديموقراطي جو بايدن.

وقال "التصويت النهائي يجب أن يجري قبل الانتخابات. لدينا متسع من الوقت لذلك".

وبوفاة غينسبورغ الأسبوع الماضي بات عدد قضاة المحكمة الدستورية ثمانية ما يثير احتمالات تصويت على قرارات بأربعة مقابل أربعة أصوات، في وقت تقترب البلاد من انتخابات يعتقد على نطاق واسع أنها ستكون حامية.

وقال ترامب "لا نريد الحصول على تعادل".

وأكد أن قاضيتن هما ايمي كوني باريت وباربرا لاغوا، من أبرز الأسماء المرشحة مشيرا إلى أن لاغوا أميركية من أصل كوبي وهي من ولاية فلوريدا التي تعتبر اساسية في الانتخابات.

© 2020 AFP