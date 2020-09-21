ترامب يهدّد بحرمان مدن من المساعدات الفدرالية لتراخيها بفرض النظام

أنجيلا فايس ا ف ب/ارشيف

تحرك احتجاجي في مدينة نيويورك في 18 أيلول/سبتمبر 2020

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نيويورك (أ ف ب)

هدّدت الإدارة الأميركية الإثنين نيويورك وسياتل وبورتلاند وأوريغون بحرمانها من المساعدات الفدرالية على خلفية ما تشهده من اضطرابات، متّهمة سلطات هذه المدن بالتراخي في فرض النظام.

وتأتي الخطوة في توقيت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تسليط الضوء على رفعه لواء "القانون والنظام" لتعزيز حظوظه بالفوز بولاية ثانية في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان ترامب طلب هذا الشهر من وزارة العدل تحديد الإدارات البلدية المتراخية في التصدي لمثيري الفوضى والعنف.

وفي الأشهر الأخيرة تزايدت التحركات الاحتجاجية ضد العنصرية في أنحاء البلاد ردا على العنف الممارس من قبل الشرطة والذي يقع ضحيته السود بنسب أعلى بكثير من غيرهم.

والإثنين اتّهمت وزارة العدل الإدارات البلدية في نيويورك وبورتلاند وسياتل بأنها فشلت في ضبط الأوضاع، مشيرة إلى تزايد حوادث إطلاق النار والاحتجاجات وأعمال النهب.

كما أشارت الوزارة إلى أن نيويورك خفّضت موازنة شرطتها بعد تعرّضها لضغوط متزايدة تطالب باستخدام الأموال لتعزيز موارد الصحة والتربية والرعاية النفسية.

ولم تشر وزارة العدل إلى تحرّكات احتجاجية تخلّلتها أعمال عنف في ولايتي مينيسوتا وويسكونسن اللتين ستشهدان معركة محتدمة في الاستحقاق الرئاسي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك على الرّغم من طول أمد التظاهرات فيهما أحتجاجا على العنف الممارس من قبل الشرطة.

وجاء في بيان لوزير العدل بيل بار "حين يعيق مسؤولون على صعيدي الولاية والبلدية عمل عناصر إنفاذ القانون ووكالاته، فإن هذا الأمر يعرّض للخطر المواطنين السلميين الذين يستحقون الحماية، بمن فيهم أولئك الذين يحاولون التجمّع والتظاهر سلمياً".

وتابع بار "آمل أن تعكس المدن التي حدّدتها اليوم وزارة العدل المسار وأن تصبح جادة في ممارسة الوظيفة الأساسية للإدارة وأن تشرع في حماية سكانها".

وندّد رئيس بلدية مدينة نيويورك الديموقراطي بيل دي بلاسيو بالخطوة، واصفا إياها بأنها "إحدى ألاعيب الرئيس ترامب".

وقال دي بلاسيو الذي تعاني مدينته من ضائقة مالية إن الخطوة "على أقل تقدير غير مبنية على حقائق"، وهي "إهانة بحقّ سكان مدينة نيويورك"، معتبراً الجهود التي يبذلها ترامب لـ"حجب التمويل عنّا غير دستورية".

ومن المرجّح أن تواجَه مساعي الإدارة لحجب التمويل عن المدن المعنية بدعاوى قضائية.

وقال جيمس جونسون كبير محامي مدينة نيويورك إن "الرئيس لا يملك صلاحية تغيير إرادة الكونغرس".

وتابع "نحن نتهيّأ لمواجهة هذا الأمر في المحكمة إذا... اتّخذ (ترامب) خطوات ملموسة باتجاه سحب التمويل الفدرالي".

© 2020 AFP