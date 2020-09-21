تعيين وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا في مالي

ميشيل كاتاني ا ف ب

آلية العقيد عصيمي غوتا في باماكو في 18 أيلول/سبتمبر 2020

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باماكو (أ ف ب)

عين وزير الدفاع السابق با نداو الإثنين رئيسا انتقاليا في مالي من جانب لجنة شكلها المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ انقلاب 18 آب/اغسطس، وفق ما اعلن رئيس المجلس العقيد عصيمي غوتا للتلفزيون الوطني.

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين الى الحكم.

وعين العقيد غوتا نائباَ للرئيس الانتقالي، كما أعلن في بيان متلفز مقتضب.

وقال غوتا "يجري حفل التنصيب الجمعة 25 أيلول/سبتمبر".

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الخلافات بين الماليين حول طبيعة الحكم خلال المرحلة الانتقالية، تخللها ضغط من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على المجلس العسكري من أجل تعيين فوري لشخصيات مدنية في الحكم.

© 2020 AFP