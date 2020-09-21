تعيين وزير الدفاع السابق رئيسا انتقاليا في مالي

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العقيد عاصمي غوتا، رئيس المجلس العسكري الذي انقلب على الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا في 18 أغسطس/آب 2020.

تم تعيين وزير الدفاع المالي السابق با نداو رئيسا انتقاليا في البلاد وفق ما أعلن العقيد عاصمي غوتا وهو رئيس المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ 18 أغسطس/آب، للتلفزيون الوطني.

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عينت لجنة شكلها المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاثنين، وزير الدفاع السابق با نداو رئيسا انتقاليا في البلاد وفق ما أعلن رئيس المجلس العقيد عاصمي غوتا للتلفزيون الوطني.

وعين العقيد غوتا نائبا للرئيس الانتقالي، كما أعلن في بيان متلفز مقتضب.

وقال غوتا: "يجري حفل التنصيب الجمعة 25 سبتمبر/أيلول".

وانقلب العسكريون على الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب.

وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة لمدة أشهر عدة تسبق عودة المدنيين إلى الحكم.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من الخلافات بين الماليين حول طبيعة الحكم خلال المرحلة الانتقالية، تخللها ضغط من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على المجلس العسكري من أجل تعيين فوري لشخصيات مدنية في الحكم.

فرانس24/ أ ف ب

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