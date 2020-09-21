دورة روما: هاليب تحرز اللقب بعد انسحاب بليشكوفا

كلايف برنسكيل POOL/ا ف ب

التشيكية كارولينا بليشكوفا تتحدث الى مديروة دورة روما جوليا اورلاندو بعد اعلان انسحابها من المباراة النهائية ضد الرومانية سيمونا هاليب بداعي الاصابة في فخذها. 21 ايلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

توّجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى بطلة لدورة روما الايطالية في كرة المضرب، احدى دورات البرمير الخمس الكبرى، بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا حاملة لقب الموسم الماضي 6-صفر و2-1 ثم بالانسحاب بداعي الاصابة في فخذها الايسر.

وكسرت هاليب (28 عاما) بالتالي النحس التي لازمها في البطولة الايطالية، بعد خسارتها نهائي 2017 و2018 (كلاهما امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا).

وهو الفوز الـ14 لهاليب المتوجة بلقبين كبيرين في رولان غاروس وويمبلدون، تواليا في سلسلة بدأتها، قبل قرار تجميد المنافسات من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بلقب في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي وأكملتها بعد استئناف البطولات بلقب في دورة براغ التشيكية في آب/أغسطس الماضي.

وحسمت هاليب المجموعة الاولى بسهولة بالغة بفوزها بالاشواط الستة في مدى 20 دقيقة فقط، وبعد ان تقدمت على منافستها 2-1 في المجموعة الثانية، اقتربت منها التشيكية التي لفت فخذها برباط شديد، وابلغتها عدم قدرتها على اكمال المباراة.

وسيعطي الفوز بالدورة الايطالية على ملاعب ترابية دفعة معنوية هائلة للرومانية خلال خوضها غمار بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس التي تنطلق بعد اسبوع.

يذكر ان هاليب غابت عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة اواخر الشهر الماضي بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا المستجد.

© 2020 AFP