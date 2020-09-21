دوري أبطال آسيا: بونجاح يحرم النصر من حسم صدارة المجموعة الرابعة

كريم جعفر ا ف ب

المهاجم الجزائري بغداد بونجاح يحتفل بعد تسجيل هدف التعادل لفريقه السد القطري في مرمى النصر السعودي في دوري ابطال اسيا لكرة القدم، الدوحة في 21 ايلول/سبتمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

حرم المهاجم الجزائري بغداد بونجاح النصر السعودي من فوز رابع تواليا وحسم صدارة المجموعة الرابعة، وذلك بتسجيله هدف التعادل 1-1 لفريقه السد القطري في الوقت القاتل الإثنين في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا الذي يستكمل في قطر بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19".

ودخل النصر الى المباراة التي أقيمت على "أرض" السد في ملعب جاسم بن حمد، ضامنا تأهله الى الدور الثاني، وبدا في طريقه لنيل نقطته الثالثة عشرة وحسم الصدارة لصالحه رغم افتقاده لخدمات هدافه المغربي عبد الرزاق حمدالله، صاحب 9 أهداف في 8 مباريات متتالية، وعبدالفتاح عسيري اللذين فضل المدرب البرتغالي روي فيتوريا إراحتهما.

وتقدم الفريق السعودي منذ الدقيقة 22 بهدف خالد الغنام وحتى الدقيقتين الأخيرتين من الوقت الأصلي قبل أن يخطف بونجاح التعادل لفريق الإسباني تشافي هرنانديس.

وفرض بونجاح التعادل الثاني بين الفريقين في هذه المجموعة (تعادلا 2-2 في 11 شباط/فبراير)، مانحا فريقه نقطته التاسعة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن منافسه السعودي وست أمام سباهان أصفهان الإيراني الذي يلتقي لاحقا العين الإماراتي (نقطة واحدة).

وضمن السد الى حد كبير لحاقه بالنصر الى الدور الثاني حتى لو فاز سباهان لاحقا على العين، إذ يخوض مباراة الجولة الأخيرة الخميس ضد الفريق الإيراني مع أفضلية الأهداف الثلاثة النظيفة التي سجلها ذهابا في 18 شباط/فبراير.

© 2020 AFP