رئيس وزراء بافاريا متخوف من تداعيات إقامة الكأس السوبر الأوروبية في المجر

بيتر كنيفيل مصدر/ا ف ب

فريق بايرن ميونيخ يصل الى مطار ميونيخ في 24 آب/أغسطس عقب تتويجه بلقب دوري ابطال اوروبا في كرة القدم في العاصمة البرتغالية لشبونة

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برلين (أ ف ب)

أعرب رئيس وزراء مقاطعة بافاريا ماركوس سويدر الإثنين عن مخاوفه من تداعيات إقامة مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين العملاق الألماني بايرن ميونيخ وإشبيلية الإسباني الأسبوع المقبل في بودابست، وذلك بسبب الصعود الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجر.

وتستضيف العاصمة المجرية الخميس المقبل مباراة الكأس السوبر القارية التي تجمع سنويا بين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

لكن ألمانيا أعلنت بودابست منطقة خطرة، بعد أن تجاوزت الإصابات الجديدة عتبة 50 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص.

وأعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) الخميس الماضي أنه يجري محادثات مع بايرن بشأن الكأس السوبر الاوروبية، مضيفا أنه بالرغم من تحذيرات السفر الى بودابست الصادرة عن الحكومة الالمانية، فان المباراة ستقام في موعدها المحدد على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

وتابع "+ويفا+ على اتصال مع بايرن ميونيخ. تم التباحث بتأثير قرار السلطات الالمانية على الجماهير التي قامت بشراء تذاكر الدخول".

ومن المتوقع أن يسافر 3000 ألاف مشجع للنادي البافاري الى بودابست لحضور مباراة بايرن، المتوج الموسم المنصرم بثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، مع تحديد العدد الإجمالي للجمهور بـ20 ألف مشجع سيوزعون على 67 ألف مقعد في مدرجات ملعب "بوشكاش أرينا".

ولا يبدو أن السفر الى بودابست يحظى بموافقة سويدر الذي شدد "يجب أن نكون حذرين للغاية حتى لا نجازف بنوع جديد من إيشغل-كروية"، في إشارة منه الى منتجع التزلج النمسوي "إيشغل" حيث أصيب آلاف الزوار بالفيروس في بداية تفشي الجائحة في أوروبا.

ورأى سويدر أنه من المفضل عدم الذهاب الى العاصمة المجرية، مضيفا "أصاب حقا بآلام في المعدة في ما يتعلق بالكأس السوبر. لا يمكننا المجازفة بوجود ألفين أو ثلاثة آلاف شخص أمام إمكانية الارتماء في أحضان بعضهم البعض للاحتفال، وبعد ذلك سنكون أمام موجة عدوى هائلة".

وعبر مدرب بايرن هانزي فليك أيضا عن مخاوفه من إقامة المباراة في بودابست، متحدثا عن مخاطر غير ضرورية يواجهها فريق.

وأغلقت المجر هذا الشهر حدودها أمام الأجانب في محاولة للحد من انتشار "كوفيد-19"، مستثنية اللاعبين والجمهور القادم لحضور الأحداث الرياضية والثقافية الدولية.

© 2020 AFP