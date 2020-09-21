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طواف فرنسا 2020: المدعي العام في مرسيليا يعلن القبض على شخصين في تحقيق متعلق بالمنشطات

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تاداي بوغتشار فاز بالقميص الأصفر خلال المرحلة الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. 20 سبتمبر/أيلول 2020.
تاداي بوغتشار فاز بالقميص الأصفر خلال المرحلة الأخيرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية. 20 سبتمبر/أيلول 2020. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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تم إلقاء القبض على شخصين بعد فتح تحقيقات بشأن مزاعم تناول منشطات من قبل فريق أركيا-سامسيك الذي شارك في طواف فرنسا للدراجات 2020، والذي انتهى الأحد بفوز السلوفيني تاداي بوغاتشر. وقال المدعي العام في مرسيليا الاثنين في بيان إن التحقيق يستهدف "جزءا صغيرا من الفريق".

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 قال المدعي العام في مرسيليا الاثنين إنه تم إلقاء القبض على شخصين بعد فتح تحقيقات بشأن مزاعم تناول منشطات من قبل فريق أركيا-سامسيك الذي شارك في طواف فرنسا للدراجات 2020.

وأضاف دومينيك لورنس في بيان إن التحقيق يستهدف "جزءا صغيرا من الفريق".

وفاز السلوفيني تاداي بوغاتشر بالسباق عندما حافظ على القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بعد المرحلة الأخيرة الأحد.

 

فرانس24/ رويترز

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