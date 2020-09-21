مظاهرات في ألمانيا للمطالبة باستقبال لاجئين من اليونان

لافتة كتب عليها شعار "لدينا مكان" خلال مظاهرة في برلين للمطالبة باستقبال لاجئين من اليونان

شارك آلاف الأشخاص في مظاهرات الأحد في برلين ومدن ألمانية أخرى، للمطالبة باستقبال مهاجرين فقدوا مأواهم بعد الحريق الضخم الذي نشب في مخيم للاجئين على جزيرة ليسبوس اليونانية. وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص شاركوا في التظاهرات في برلين، كما نظمت تجمعات مماثلة في كولونيا وميونخ. أما في باريس، فقد نظم تجمع ضم حوالي 40 شخصا تأييدا لنفس المطالب.

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سار آلاف الأشخاص الأحد في برلين ومدن ألمانية أخرى، في مظاهرات تدعو الاتحاد الأوروبي لاستقبال مهاجرين باتوا بدون مأوى بعدما أتى حريق ضخم على أكبر مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ووضع المتظاهرون كمامات ورفعوا لافتات كتب عليها "لدينا مكان" و"لا تتركوا أحدًا"، وانضمت إليهم في العاصمة الألمانية عمّة آلان كردي، الفتى السوري الذي قضى على شاطئ تركي وباتت صورته رمزًا لأزمة اللاجئين في عام 2015.

وأشارت تيما كردي إلى أنها "قررت التحدث نيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون التحدث عن أنفسهم". مضيفة: "إذا لم أستطع إنقاذ أسرتي فلننقذ الآخرين"، وحضّت الناس على الكتابة إلى السياسيين للضغط من أجل اتخاذ إجراءات. واعتبرت أنه "لا يمكننا أن نغلق أعيننا وندير ظهورنا ونبتعد عنهم. البشر هم بشر بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه".

وأفادت الشرطة أنّ نحو 5000 شخص شاركوا في مسيرة برلين. ونظمت تجمعات مماثلة في كولونيا وميونيخ ولايبزيغ.

"تجمع صغير في باريس"

أما في باريس، فقد شارك نحو 40 شخصا في تحرّك احتجاجي رافعين شعارات من بينها "لا أحد غير شرعي" و"اللجوء حق إنساني".

ولفت المتظاهر نيكولاي بوسنر إلى أن "أوضاع المخيمات مزرية"، معتبرا أن فرنسا لا تبذل جهودا كافية لاستقبال المهاجرين.

وأصبح حوالي 12700 شخص بلا مأوى بعد أن دمر حريق كبير مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية الأسبوع الماضي.

ومذاك، أعيد إسكان نحو تسعة آلاف شخص في مخيم موقت جديد في الجزيرة اليونانية.

لكن تدمير مخيم موريا، المعروف باكتظاظه وظروفه المزرية، عزّز دعوات السكان المحليين والمنظمات الإنسانية لإبعاد المهاجرين من الجزيرة.

فرانس24/أ ف ب

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