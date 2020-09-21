نافالني يؤكد العثور على مادة نوفيتشوك على جسمه وداخله

حساب نافالني على اسنتغرام/ا ف ب

صورة نشرها المعارض الروسي أليكسي نافالني على حسابه على تطبيق انستغرام في 21 أيلول/سبتمبر 2020 يظهر فيها إلى جانب زوجته يوليا في مستشفى شاريتيه في برلين

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موسكو (أ ف ب)

أكد المعارض الروسي أليكسي نافالني الاثنين أنه عُثر على مادة نوفيشوك داخل جسمه وعلى جسده من الخارج، مطالباً موسكو بإعادة ملابسه التي كان يرتديها يوم تعرضه للتسميم مشيراً إلى أنها "دليل مهمّ".

وكتب نافالني الذي يتلقى العلاج حالياً في مستشفى في برلين، على مدوّنته "قبل أن يُسمح لي بالمغادرة إلى ألمانيا، أزالوا كل ملابسي وأرسلوني عارياً بالكامل. ونظراً إلى أنه تمّ العثور على مادة نوفيتشوك على جسدي وأن طريقة تسميم عبر اللمس مرجحة جداً، فإن ملابسي هي دليل مادّي مهمّ جداً".

وأضاف "أطالب بأن تُغلّف ملابسي بعناية في كيس بلاستيك وتعاد الي".

وبعد أن شعر نافالني (44 عاما) بالإعياء في 20 آب/أغسطس عندما كان في طائرة عائدة إلى موسكو، أُدخل إلى مستشفى في سيبيريا قبل أن يُنقل إلى ألمانيا حيث تبين أنه تعرّض للتسميم بمادة نوفيتشوك السامة للأعصاب التي طوّرها خبراء سوفياتيون لأغراض عسكرية.

ورفضت موسكو هذا الاحتمال، رغم الخلاصات الي توصّلت إليها مختبرات ألمانية وفرنسية وسويدية في هذا الاتجاه.

وأكد فريق أليكسي نافالني العثور على آثار نوفيتشوك على عبوة مياه بلاستيك وجدت في غرفة الفندق الذي كان يقيم فيه في سيبيريا.

وسخر نافالني الاثنين من التحقيقات الأولية التي قامت بها الشرطة، من دون فتح تحقيق رسمي. فقال إنه يتمّ التعامل مع الأمر "كأنني انزلقت في متجر وكسرت ساقي".

وفي منشور آخر على تطبيق انستغرام، أشاد نافالني بزوجته يوليا التي كانت تأتي إليه طوال مدة غيبوبته مدى ثلاثة أسابيع، و"تتحدث معي وتغني لي وتشغل الموسيقى".

© 2020 AFP