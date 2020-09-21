وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني "شيخ أغنية المالوف" إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي الفنان الجزائري حمدي بناني، "شيخ أغنية المالوف" والملقب بـ"الملاك الأبيض"، عن عمر ناهز 77 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الاثنين عن عائلته.

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توفي الفنان الجزائري حمدي بناني، "شيخ أغنية المالوف"، عن عمر ناهز 77 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن عائلته الاثنين.

ولد حمدي بناني سنة 1943 في عائلة عُرفت بالموسيقى الأندلسية وطابعها المعروف في الشرق الجزائري بـ"المالوف"، حيث تعلم العزف على الكمان منذ صغره حتى اشتهر بآلته البيضاء فلُقب بـ"الملاك الأبيض".

بحزنٍ شديد،تلقيت نبأ وفاة الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنّه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن.وعلى إثر هذا المصاب الأليم، أتوجه بخالص التعازي والمواساة لعائلته ولمحبّيه أينما كانوا.إنا لله وإنا إليه راجعون. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) September 21, 2020

وخاله ومعلمه هو أحد كبار الموسيقيين في الجزائر، محمد الكرد، لكنه أبدع في عصرنة هذا النوع الآتي من الأندلس نحو منطقة شمال أفريقيا.

ومثل محمد شريف بناني، وهو اسمه الحقيقي، الجزائر في العديد من الحفلات في العالم منذ سنوات 1970 حتى أنه غنى في كوريا الشمالية سنة 1972.

وفي 2017 حصل مع عدد من الفنانين على وسام الاستحقاق الوطني من رئاسة الجمهورية.

وعزى الرئيس عبد المجيد تبون عائلة "الصديق والفنان القدير حمدي بناني الذي فقدت الساحة الفنية برحيله رجلا ملتزما، عرف كيف ينال احترام الجمهور بِفنه طيلة مسيرته، داخل وخارج الوطن" كما كتب في تغريدة على موقع تويتر.

فرانس24/ أ ف ب

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