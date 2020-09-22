إرجاء القمة الأوروبية المقررة هذا الاسبوع بعد إصابة بكوفيد-19 في أوساط شارل ميشال

إيف هيرمان تصويرم شترك/ا ف ب/ارشيف

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بروكسل في الثاني من حزيران/يونيو 2020

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بروكسل (أ ف ب)

أُرجئت القمة الأوروبية التي كانت مقررة في 24-25 أيلول/سبتمبر إلى الأول والثاني من تشرين الأول/أكتوبر بعد اكتشاف إصابة بكوفيد-19 في أوساط رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وفق ما أعلن متحدث باسمه.

وكتب المتحدث في تغريدة أن ميشال "أُبلغ اليوم أن حارساً أمنياً كان على تواصل مباشر معه مطلع الأسبوع الماضي، مصاب بكوفيد-19".

وجاءت نتيجة الفحص الذي أُجري لميشال سلبية الاثنين وبدأ حجراً صحياً في اليوم نفسه، بموجب القواعد التي تفرضها السلطات الصحية البلجيكية، وفق المتحدث.

وكانت القمة الأوروبية التي كان يُفترض أن تجمع رؤساء الدول والحكومات، مخصصة للسياسة الخارجية، خصوصاً للتوتر مع تركيا والعقوبات ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والتوتر مع لندن بشأن بريكست.

وكان ينبغي أيضاً أن يجري تقييم خلال الاجتماع لخطة الإنعاش الاقتصادي الهائلة التي تبنتها الدول الأعضاء في تموز/يوليو.

© 2020 AFP