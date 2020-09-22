إلغاء حفل تسليم جوائز نوبل في ستوكهولم للمرة الأولى منذ 1944 بسبب فيروس كورونا

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أعلن معهد نوبل الثلاثاء إلغاء حفل تسليم الجوائز السنوي المقرر في 10 ديسمبر/كانون الأول في عاصمة الدانمارك ستوكهولم للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19.

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أعلن معهد نوبل الثلاثاء إلغاء حفل تسليم الجوائز التقليدي والمقرر في 10 ديسمبر/كانون الأول في ستوكهولم للمرة الأولى منذ تأسيسها في العام 1944 بسبب وباء كوفيد-19.

وبدلا من ذلك، سيقام احتفال متلفز في غياب الفائزين الذين سيحصلون على جوائزهم عن بعد.

وأكد المعهد أن أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة (الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد) سيعلن عنها في المواعيد المحددة بين 5 و12 أكتوبر/تشرين الأول من ستوكهولم وأوسلو.

فرانس24/ أ ف ب

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