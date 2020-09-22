الموت يغيب الممثل الفرنسي البريطاني مايكل لونسدايل عن عمر ناهز 89 عاما

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غيب الموت شخصية تمكنت من أن تطبع في ذاكرة الجمهور ومحبي السينما، بعد مسيرة حافلة استمرت لستة عقود. إنه الممثل الفرنسي البريطاني مايكل لونسدايل الذي رحل الاثنين عن عمر ناهز 89 عاما، في منزله بباريس حيث ولد فيها سنة 1931 لأب عسكري بريطاني وأم فرنسية. وقد شارك في أكثر من مئتي دور سينمائي وتلفزيوني كان أشهرها دور هوغو دراكس في فيلم مغامرات جيمس بوند "مونرايكر" سنة 1979.

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عن عمر ناهز 89 عاما، توفي الاثنين الممثل الفرنسي البريطاني مايكل لونسدايل المعروف بأدواره في الإنتاجات الطليعية والشعبية على السواء، بعد مسيرة استمرت ستة عقود شارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وأوضح وكيل أعماله أوليفييه لوازو أن الممثل الذي شارك في أكثر من مئتي دور، توفي بعد ظهر الاثنين في منزله في باريس التي ولد فيها سنة 1931 لأب عسكري بريطاني وأم فرنسية.

وتكللت مسيرة الممثل الذي يتقن الإنكليزية والفرنسية بالنجاح، خصوصا من خلال رخامة صوته وأدائه اللافت، في أن يطبع ذاكرة الجمهور حتى في أدواره الثانوية. فقد نال سنة 2011 عشية بلوغه سن الثمانين، جائزة سيزار، الرديف الفرنسي للأوسكار، لأفضل ممثل بدور ثانوي عن دوره كراهب ينتهي مقتولا في الجزائر في فيلم "أوف غادز أند من" (رجال وآلهة) لكزافييه بوفوا.

ومن أدواره المحفورة في ذاكرة المشاهدين خلال العقود الماضية، دور هوغو دراكس في فيلم مغامرات جيمس بوند "مونرايكر" سنة 1979 من بطولة روجر مور.

ونشأ لونسدايل في لندن ثم في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية. وقرر خوض غمار التمثيل بعدما انجذب إلى عالم السينما في سن مبكرة.

وعاد إلى باريس سنة 1947 حيث اكتشف المسرح وتلقى دروسا في الفن المسرحي لمساعدته في تخطي الخجل في شخصيته، وفق ما قال في مقابلة سابقة مع وكالة الأنباء الفرنسية.

وانطلق في المجال المسرحي سنة 1955، قبل الانتقال إلى الشاشة الكبيرة في العام التالي. وفتح له حضوره وصوته اللافتين أبواب منتجين تعاونوا معه في عدد كبير من الأعمال.

غير أن مفتاح الشهرة الحقيقية كان في تعاونه مع مخرج "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية فرانسوا تروفو في فيلمي "ذي برايد وور بلاك" و"ستولن كيسز" سنة 1968.

وظهر في عشرات الأعمال بينها "ذي داي أوف ذي جاكال" (1973) و"إندياز سونغ" (1975) و"ذي ريماينز أوف ذي داي" (1993)، كذلك شارك التمثيل مع روبرت دي نيرو في فيلم "رونن" سنة 1998. وشارك في أفلام لمخرجين كبار بينهم أورسون ويلز وفرنسوا تروفو ولوي مال وجاك ريفيت وجان أوستاش.

كما أن لونسدايل الملتزم دينيا، قدّم مرات عدّة أدوار رهبان وكهنة، بينها في فيلم "ذي نايم أوف ذي روز" سنة 1986.

فرانس24/أ ف ب

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