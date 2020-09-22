بطولة ايطاليا: فيدال يوقع رسميا مع إنتر مقابل مليون يورو

صورة أرشيفية تعود الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 في تورينو تظهر التشيلي أرتورو فيدال (يمين) والمدرب أنتونيو كونتي (يسار) بعد فوز فريقهما السابق يوفنتوس على كوبنهاغن الدنماركي في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

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روما (أ ف ب)

وقع لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال الثلاثاء عقد انتقاله من برشلونة الإسباني الى إنتر الإيطالي بعقد لعامين مع خيار التمديد لعام ثالث مقابل مليون يورو، وذلك بحسب ما أعلن الفريقان.

وقال برشلونة في بيان "توصل برشلونة وإنتر ميلان الى اتفاق بخصوص انتقال اللاعب ارتورو فيدال"، مضيفا "سيدفع الفريق الإيطالي لبرشلونة مليون يورو على دفعات".

ووصل ابن الـ33 عاما مساء الأحد الى ميلانو وأجرى أمس الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لاتمام صفقة انتقاله الى فريق المدرب أنتونيو كونتي، حيث سيلعب مجددا تحت قيادة الأخير بعد أن توج معه بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات خلال مرور التشيلي بيوفنتوس بين 2011 و2015.

وقال إنتر في موقعه الرسمي "اعتبارا من اليوم، سيكون فيدال في الخط الأمامي لـ+نيراتسوري+، مع نفس الأهداف على الدوام: القتال، تقديم كل ما لديه والفوز. سيكون سادس لاعب تشيلي يدافع عن ألوان إنتر. الأول كان إيفان زامورانو الذي ولد بدوره مقاتلا. تبعه دافيد بيتسارو، لويس خيمينيس، غاري ميديل و(اللاعب الحالي في الفريق) أليكسيس سانشيس".

وختم بيانه المطول عن حياة اللاعب ومسيرته الكروية، قائلا "تأكد الأمر. لقد وصل الى ميلانو، وهو لاعب في +نيراتسوري+. مرحبا بك في إنتر، أرتورو!".

وبات التشيلي خارج حسابات برشلونة الذي انتقل الى صفوفه عام 2018، بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان هذا الصيف لخلافة كيكي سيتيين.

وتوج فيدال بألقاب الدوري في أربعة من الفرق الخمسة التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية، إن كان في مسقط رأسه مع كولو-كولو أو يوفنتوس وبايرن ميونيخ الألماني الذي لعب في صفوفه بين 2015 و2018 أو برشلونة، فيما خرج خالي الوفاض مع فريق واحد هو باير ليفركوزن الألماني الذي كان أول تجربة له بعيدا عن بلاده (2007-2011).

ويأمل إنتر أن يواصل فيدال هوايته بجمع ألقاب الدوري، لاسيما أنه لم يتوج بطلا لـ"سيري أ" منذ 2010 حين أحرز ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وشهدت نتائج انتر تحسنا كبيرا بوصول كونتي الى الإدارة الفنية الموسم الماضي، إذ أنهى الدوري بفارق نقطة فقط عن غريمه يوفنتوس المتوج بطلا لموسم تاسع تواليا، كما وصل الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، لكنه فشل في احراز لقبه الأول على الإطلاق في جميع المسابقات منذ الكأس الإيطالية عام 2011، بخسارته أمام إشبيلية الإسباني 2-3.

وبعد أن وقع نهائيا مع أليكسيس سانشيس ونيكولو باريلا وستيفانو سينسي الذين لعبوا في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي وكالياري وساسوولو تواليا، كان إنتر نشطا في سوق الانتقالات الصيفية بضمه المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني، الصربي ألكسندر كولاروف من روما، السويسري الشاب داريان ماليس (19 عاما) من لوسيرن، أدريان بيامانتي من جنوى، واليوناني يورغوس فاغياناديس من باناثينايكوس.

وغاب إنتر عن افتتاح الموسم الجديد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بهدف منحه المزيد من الوقت لاستعادة عافيته بعد موسمه القاري الطويل، وسيبدأ المشوار السبت على أرضه في المرحلة الثانية ضد فيورنتينا.

© 2020 AFP