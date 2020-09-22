تايوان تطالب الصين بـ"التراجع" في قضية الحدود بين البلدين

سام يه ا ف ب/ارشيف

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تايبيه (أ ف ب)

طالبت تايبيه الثلاثاء بكين بـ"التراجع" واتهمتها بتهديد السلم، بعدما رفض مسؤول صيني الاعتراف بحدود بحرية لطالما كانت تحترم من الطرفين في أعقاب توغلات قامت بها بلاده مؤخرا.

وحضّ وزير الخارجية التايواني جوزيف وو بكين على "العودة إلى المعايير الدولية المتحضّرة" بعدما أشار متحدث باسم الخارجية الصينية إلى عدم وجود ما يطلق عليه خط وسط في مضيق تايوان "إذ أن تايوان جزء لا يتجزّأ من الأراضي الصينية".

وقال وو للصحافيين إن "خط الوسط لطالما كان رمزا لتجنّب النزاعات العسكرية والمحافظة على السلام والاستقرار في مضيق تايوان لسنوات عديدة. وتصريح وزارة الخارجية الصينية يعادل تدمير الوضع الراهن".

وأضاف في تغريدة "أحض المجتمع الدولي على إدانة الحزب الشيوعي الصيني لتصريحاته الخطيرة والمستفزة وأفعاله التي تهدد الأمن... على الصين التراجع".

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب ضمها إلى البر الرئيسي ولو بالقوة إذا لزم الأمر، على الرغم من أنها حظيت بحكم ذاتي على مدى سبعة عقود.

وكثّفت بكين ضغوطها على الجزيرة التي تتمتع بالديموقراطية منذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين عام 2016، والتي ترفض بدورها فكرة أن تايوان جزء من "الصين الواحدة".

والعام الماضي، اتهمت تايوان الصين بانتهاك الاتفاق الضمني التاريخي بين الطرفين بعدما اخترقت مقاتلاتها لأول مرة منذ سنوات خط الوسط الفاصل بين الطرفين.

وتحول تقارب واشنطن مع تايوان في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مصدر توتر آخر مع بكين، في وقت تنخرط الولايات المتحدة والصين في سجالات بشأن مسائل عدة بينها التجارة والأمن إضافة إلى فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت تايوان في الأسابيع الأخيرة عن ازدياد كبير في عمليات اختراق الأجواء التي تقوم بها الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي التابعة لها.

© 2020 AFP