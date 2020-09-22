فضائح: النيابة العامة السويسرية تطالب بحبس ناصر الخليفي 28 شهرا وجيروم فالك 3 أعوام

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طالبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء بالحبس 28 شهرا بحق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان ومجموعة "بي إن" الإعلامية، وثلاث سنوات للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جيروم فالك في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 لكرة القدم.

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طالبت النيابة العامة السويسرية الثلاثاء بالحبس 28 شهرا لرئيس نادي باريس سان جرمان ومجموعة "بي إن" الإعلامية، القطري ناصر الخليفي، وثلاث سنوات للأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ويمثل الرجلان أمام المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا منذ الاثنين الماضي.

اتهام فالك باستخدم حصري لفيلا فاخرة في سردينيا

النيابة العامة تتهم فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في سردينيا، مقابل دعمه في حصول شبكة بي إن على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، فيما تتهم الخليفي، أحد أكثر الرجال نفوذا في عالم كرة القدم، بـ"تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدد".

وأوضحت وكالة "كيستون-إيه تي إس" السويسرية أن النائب العام الفدرالي جويل باهود لخص تهم فالك بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة "مبذر".

تسوية "خاصة" بين الرجلين؟

أما بالنسبة لناصر الخليفي، فالنيابة العامة ذكرت أنه استحوذ على السكن مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك.

وبدورهما تطرق الرجلان إلى تسوية "خاصة" لا علاقة لها بالعقد المبرم بين "بي إن سبورتس" مع الفيفا في أبريل/نيسان 2014، بموجب شروط قدمها الدفاع على أنها "مفيدة جدا" لهيئة كرة القدم.

فرانس24/ أ ف ب

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