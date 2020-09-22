فيروس كورونا: بريطانيا تفرض قيودا جديدة قد تستمر 6 أشهر لمواجهة الموجة الثانية للوباء

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رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أمام مجلس العموم في لندن، في 22 سبتمبر/أيلول 2020.

أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر وطلب بالعمل من المنازل كلما أمكن ذلك في محاولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء بإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر وطالب بالعمل من المنازل كلما أمكن ذلك في محاولة لمواجهة الموجة الثانية سريعة الانتشار من مرض كوفيد-19.

وقال جونسون أمام البرلمان عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة إن القيود الجديدة في إنكلترا قد تستمر لستة أشهر، بعد أن حذر علماء الحكومة من زيادة معدل الوفيات في حالة عدم اتخاذ إجراء عاجل.

وأضاف: "يؤسفني أن أقول إننا وصلنا، كما حدث في إسبانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى، إلى نقطة تحول خطيرة".

وبعد أسابيع فقط من حث الناس على بدء العودة إلى أماكن العمل، نصح جونسون موظفي الأعمال المكتبية بالبقاء في المنازل إذا كان بإمكانهم ذلك.

وأمر بإغلاق كل الحانات والمطاعم وأماكن الضيافة الأخرى في الساعة العاشرة مساء اعتبارا من يوم الخميس، مع السماح فقط بتقديم خدمات الطعام والشراب على الطاولات.

وقال إنه سيتم فرض الكمامات في المزيد من الأماكن مع فرض غرامات على الشركات التي تنتهك القواعد وسيتم الالتجاء إلى أساليب أشد صرامة لتطبيق القواعد وإنفاذها على غير الملتزمين.

وستظل المدارس والجامعات مفتوحة الأبواب.

وسيلقي جونسون خطابا للأمة ينقله التلفزيون الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.

فرانس24/ رويترز

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