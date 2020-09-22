كأس الرابطة: اصابة مويس واثنين من لاعبي وست هام بفيروس كورونا

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن نتائج اختبارات فيروس كورونا المستجد التي خضع لها مدربه الاسكتلندي ديفيد مويس ولاعبيه الفرنسي عيسى ديوب والإيرلندي جوش كولين جاءت إيجابية.

وعلم الفريق الطبي لوست هام بنتيجة الاختبارات بينما كان مويس مع فريقه في "استاد لندن الاولمبي" يستعدون لمباراة هال سيتي (الدرجة الثالثة) ضمن الدور الثالث من كأس الرابطة مساء اليوم.

وأصدر النادي بيانا أكد فيه أن المدرب واللاعبين عادوا إلى منازلهم "لم يظهر على الثلاثة أي أعراض، وسوف يتبعون الآن ارشادات وبروتوكولات السلطات الصحية الإنكليزية ورابطة الدوري الإنكليزي الممتاز".

واستهل وست هام موسمه في الدوري المحلي بخسارتين أمام نيوكاسل صفر-2 وارسنال 1-2.

وجاء الإعلان عن اصابة ثلاثي وست هام بعد ساعات قليلة على إعلان الرابطة عن تأجيل مباراة توتنهام ومضيفه ليتون أورينت ضمن المسابقة نفسها قبل ساعتين من انطلاقها بعد ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف المضيف.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية للجماهير الى الملاعب في مختلف الرياضات في البلاد اعتبارا من الاول من تشرين الاول/اكتوبر، وذلك بسبب ارتفاع حالات المصابين بـ"كوفيد-19".

© 2020 AFP