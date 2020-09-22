كأس الرابطة: تأجيل مباراة توتنهام وليتون أورينت لوجود حالات كورونا في صفوف الأخير

جاستن تاليس تصوير مشترك/ا ف ب

مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو خلال المباراة ضد ساوثمبتون في الدوري الانكليزي الممتاز في 20 ايلول/سبتمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء تأجيل مباراة توتنهام ومضيفه ليتون أورينت (درجة رابعة) في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة قبل ساعتين من انطلاقها بعد ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف المضيف.

وجاء في بيان صادر عن أورينت أن "مباراة كأس الرابطة بين ليتون أورينت وتوتنهام هوتسبر لن تقام هذا المساء كما كان مقررا".

وأضاف البيان "المناقشات جارية بين الأطراف المعنية للنظر في الآثار المترتبة على تأجيل المباراة وسيتم الاعلان عن المستجدات في الوقت المناسب".

وتابع "يجري ليتون أورينت، والرابطة والسلطات المعنية مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في النادي في مواجهة +كوفيد-19+ بهدف إعادة فتح الملعب وملعب التدريب في أقرب وقت ممكن".

وكان أورينت أغلق ملعبه الخاص بالتدريبات الإثنين نتيجة الكشف عن الحالات الإيجابية في صفوفه، حيث زعمت تقارير إعلامية أن توتنهام دفع ثمن اختبارات منافسه بعد مباراة الأخير ضد مانسفيلد السبت.

وذكرت تقارير إعلامية أنه قد يتم الإعلان عن تأهل توتنهام إلى الدور الرابع لمواجهة الفائز من مباراة تشلسي أو بارنسلي (الدرجة الثانية) الأربعاء بموجب قوانين كأس الرابطة.

ويحرص أورينت على إعادة ترتيب اقامة المباراة في الأيام القادمة، لكن مع اقامة الدور الرابع الأسبوع المقبل لا يبدو الوضع مؤاتيا لتحقيق ذلك.

ويأتي قرار التأجيل لمصلحة توتنهام الذي كان عليه خوض أربع مباريات خلال ثمانية أيام في الفترة بين 20 و27 أيلول/سبتمبر الحالي، وهو ما وصفه مدرب الـ"سبيرز" البرتغالي جوزيه مورينيو بالأمر "المجنون".

ولعب توتنهام الأحد ضد ساوثمبتون (5-2) في الدوري الممتاز، وسيلتقي الخميس مع شكينديجا من شمال مقدونيا في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، والأحد مع نيوكاسل في المرحلة الثالثة من الدوري.

© 2020 AFP