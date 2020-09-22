كرة المضرب: الصربي جوكوفيتش يحصد لقبه الخامس ويتوج بطلا للمرة 36 لإحدى "بطولات الأساتذة"

صنع اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش التاريخ الاثنين بعد فوزه بلقبه الخامس في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، مع تتويجه بطلا للمرة 36 لإحدى "بطولات الأساتذة" وهو رقم قياسي في تاريخ هذه اللعبة.

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تمكن اللاعب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا من تجاوز بداية متواضعة ليحصد لقبه الخامس في بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس الاثنين بتغلبه على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان بنتيجة 7-5 و6-3 ليتوج بطلا لإحدى "بطولات الأساتذة" للمرة 36 وهو رقم قياسي.

وأثبتت ضربات اللاعب الصربي من عند الخط الخلفي نجاحها عندما كسر إرسال شوارتزمان في الشوط 12 لينتزع المجموعة الأولى رغ ارتكابه 18 خطأ سهلا.

وزاد المصنف الأول إيقاعه ليكسر إرسال شوارتزمان مرتين قبل أن يحسم المباراة لصالحه.

وكان شوارتزمان المصنف الثامن في البطولة هو الأفضل في البداية واستغل فرصتين لكسر الإرسال ليتقدم 3-صفر وسط معاناة جوكوفيتش مع ضرباته الخلفية على غير المعتاد. لكن ديوكوفيتش استعاد تركيزه ليكسر إرسال شوارتزمان ويدرك التعادل 3-3.

وكسر شوارتزمان، الذي تغلب على رفائيل نادال الفائز باللقب العام الماضي في دور الثمانية، إرسال منافسه مبكرا في المجموعة الثانية لكن رد فعل جوكوفيتش كان سريعا.

جوكوفيتش: "فخور بتقديم أفضل ما لدي"

وأشار جوكوفيتش إلى أنه "كان أسبوعا رائعا ومتطلبا. قدمت أداء قويا عندما كنت في أشد الحاجة إلى ذلك. مضيفا: "أنا فخور بتقديم أفضل ما لدي عندما كنت بحاجة إلى ذلك".

وسيشعر اللاعب الصربي براحة كبيرة إذ كان يريد العودة سريعا إلى الملاعب بعد استبعاده من بطولة أمريكا المفتوحة بسبب تسديد الكرة في أحد مراقبي الخطوط.

وانفرد جوكوفيتش بصدارة أكثر الفائزين بألقاب الأساتذة متقدما بلقب واحد على غريمه نادال وأكمل استعداده لفرنسا المفتوحة.

وأضاف اللاعب البالغ 33 عاما وهو أكبر لاعب سنا يفوز بلقب فردي الرجال في إيطاليا "الآن ننتقل إلى باريس ولم أكن لأطلب بطولة أفضل من ذلك في إيطاليا".

وقبل انطلاق فرنسا المفتوحة الأسبوع المقبل انتصر جوكوفيتش في 31 من 32 مباراة هذا العام وسيكون واحدا من المرشحين للقب بجانب نادال الحاصل على اللقب 12 مرة ودومينيك تيم المتوج بلقب أمريكا المفتوحة هذا الشهر.

فرانس24/ أ ف ب

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