لبنان: انفجار ضخم في مركز تابع لحزب الله في جنوب البلاد

وقع انفجار ضخم بعد ظهر الثلاثاء في مركز تابع لحزب الله بجنوب لبنان، وفق ما أفاد سكان ومصادر أمنية. وقال أحد سكان قرية عين قانا: "إنه مركز للحزب على شكل منزل"، مشيرا إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقا أمنيا على المكان الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف.

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وقع انفجار ضخم بعد ظهر الثلاثاء في مركز تابع لحزب الله في قرية عين قانا بجنوب لبنان، وفق ما أفاد سكان، فيما أكد مصدر مقرب من الحزب أن المكان يتبع له متحدثا عن "حادث عرضي".

وقال أحد سكان قرية عين قانا لوكالة الأنباء الفرنسية "إنه مركز للحزب على شكل منزل"، مشيرا إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقا أمنيا على المكان الذي هرعت إليه سيارات الإسعاف.

وقال "اهتزت القرية بنا تماما".

قال مصدر أمني إن الأمر يتعلق بمستودع سلاح للجماعة اللبنانية الشيعية وانفجر بسبب خطأ فني.

وذكرت مصادر أمنية أن الانفجار تسبب في سقوط عدد من الجرحى. لكن لم ترد تأكيدات فورية على سقوط قتلى.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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