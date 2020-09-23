أول طائرة ركاب إسرائيلية تحط في البحرين مرورا فوق الأجواء السعودية

مرورا فوق الأجواء السعودية، حطت أول طائرة ركاب إسرائيلية الأربعاء في البحرين بحسب ما أظهرته بيانات تتبع الطائرات. وتقل هذه الطائرة على متنها مسؤولين حكوميين كبار، بعد حوالي أسبوعين من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في واشنطن. لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو شركة الطيران لم يؤكدا حصول هذه الرحلة.

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أظهرت بيانات تتبع الطائرات تحليق طائرة ركاب إسرائيلية الأربعاء فوق الأجواء السعودية في طريقها إلى البحرين، وذلك بعد نحو أسبوع من توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأشار موقع "فلايت رادار 24" إلى أن طائرة الخطوط الجوية الإسرائيلية غادرت من مطار بن غوريون في تل أبيب قبل أن تحط في البحرين. فيما لم يؤكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو شركة الطيران حصول هذه الرحلة.

كما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مسؤولين حكوميين كباراً كانوا على متن الطائرة الأربعاء.

وبحث ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة هاتفية الثلاثاء، التعاون بين البلدين، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين.

ولفتت الوكالة إلى أن ولي العهد البحريني أكد لنتانياهو "أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار".

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت في 13 أغسطس/آب المنصرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. والإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تعلنان تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسبقتهما في ذلك كل من مصر (1979) والأردن (1994).

ووقع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات خلال حفل استضافه البيت الأبيض في 15 من الشهر الجاري.

ويرى الفلسطينيون أن الاتفاقين يتعارضان مع الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا أساسيا لإحلال السلام مع الدولة العبرية. ونددوا بالاتفاقين ووصفوهما بأنهما "طعنة في الظهر".

فرانس24/ أ ف ب

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