الدوري الأميركي للمحترفين: ناغتس يقلص الفارق في نهائي المنطقة الغربية

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

عاد دنفر ناغتس الى المنافسة بقوة على بطاقة التأهل الى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتقليصه الفارق في نهائي المنطقة الغربية الى 1-2 بعد فوزه بالمباراة الثالثة على لوس أنجليس ليكرز 114-106 الثلاثاء في فقاعة مجمع وورلد ديزني في أورلاندو حيث يستكمل الموسم بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19".

وبعد أن خسر مباراتيه الأوليين ضد ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز، بدا ناغتس في طريقه لفوز سهل في المباراة الثالثة بعدما وصل الفارق بين الفريقين حتى 20 نقطة 91-71 قبل دقيقة و35 ثانية على نهاية الربع الثالث.

لكن ليكرز الساعي الى التأهل لنهائي الدوري لأول مرة منذ 2011 حين توج باللقب للمرة الثانية تواليا والسادسة عشرة في تاريخه، عاد من بعيد بتسجيله 19 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه، معتمدا على دفاع المنطقة بشكل أساسي.

وتقلص الفارق بين الفريقين حتى أربع نقاط فقط 99-103 بعد رميتين حرتين لراجون روندو، لكن جمال موراي أحبط عزيمة جيمس ورفاقه بتسجيله ثلاثية قبل 2,16 ثانية على النهاية، ثم لعب دور الممرر في السلة التالية التي سجلها بول ميلساب بشكل استعراضي لتصبح النتيجة 108-99.

وضرب موراي مجددا في الوقت الحاسم بتسجيله ثلاثية أخرى وسع بها الفارق الى 12 نقطة 111-99 في آخر 53,3 ثانية، وكان ذلك كافيا للسير بالمباراة الى بر الأمان وتجنيب فريقه التخلف بثلاث هزائم نظيفة ما كان سيعقد وضعه كثيرا على الرغم مما حققه في الدورين السابقين حين خرج منتصرا على يوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز 4-3 بعد أن كان متخلفا 1-3، وذلك لأنه لم يسبق لأي فريق أن عوض تخلفه صفر-3 في تاريخ الأدوار الإقصائية.

وتجاوز ثلاثة من لاعبي دنفر الذي لم يسبق له الوصول الى نهائي "أن بي أيه" لكنه وصل عام 1976 الى نهائي دوري اتحاد كرة السلة "أي بي أي" (حصل الدمج بين الدورين بعد موسم 1975-1976)، حاجز العشرين نقطة وكان أفضلهم موراي بـ28 مع 8 متابعات و12 تمريرات حاسمة، وأضاف "الجوكر" الصربي نيكولا يوكيتش 22 مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة وجيرامي غرانت 26.

أما من جهة ليكرز، فكان ليبرون جيمس الأفضل بتسجيله 30 نقطة مع 10 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وأضاف أنتوني ديفيس، صاحب ثلاثية الفوز في الثانية الأخيرة خلال المباراة الثانية بين الفريقين، 27 نقطة.

وسيحاول ناغتس اطلاق السلسلة من نقطة الصفر حين يتواجه الفريقان في المباراة الرابعة الخميس.

© 2020 AFP