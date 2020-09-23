المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد تحسم الجمعة مسألة رفع العقوبات عن مالي (وسيط)

آني ريسمبيرغ ا ف ب

رئيس نيجيريا السابق غودلاك جوناثان لدى وصوله إلى باماكو في 22 آب/أغسطس 2020

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باماكو (أ ف ب)

أعلن مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا غودلاك جوناثان من باماكو الأربعاء أن دول المنظمة قد تحسم الجمعة القرار بشأن رفع العقوبات التي فرضت على مالي في أعقاب انقلاب 18 آب/أغسطس العسكري.

ومن المقرر الجمعة أن يقسم باه نداو اليمين رئيساً انتقالياً، وهو عسكري سابق اختير لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض من بعدها نقل السلطة إلى مدنيين.

واشترطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رفع العقوبات بالمبادرة على وجه السرعة لتعيين مدنيين في منصبي الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء الانتقالي.

ويعتبر المجلس العسكري الحاكم باه نداو مدنياً.

ويعود إليه تعيين رئيس الوزراء، وفق خطة المرحلة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري، وهو ما يعتقد أنه لن يتطلب أكثر من بضعة أيام.

وأرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من جديد الأربعاء غودلاك جوناثان الرئيس السابق لنيجيريا والوسيط بالأزمة، إلى مالي من أجل تقييم التقدم المنجز من جانب المجلس العسكري لتلبية مطالب المنظمة.

وحين سئل لدى وصوله عن احتمال رفع العقوبات، أكد أن المجموعة حريصة على اتخاذ قرار بهذه الصدد سريعاً. وأوضح أنه يعود للرئيس الدوري للمنظمة وهو الرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو، أن يعلن عن القرار.

وقال جوناثان "أعتقد أنه سيعلن عن القرار الجمعة بعد التنصيب".

© 2020 AFP