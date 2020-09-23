الولايات المتحدة: سجناء سابقون يستعيدون حقهم في التصويت بفضل تسديد مشاهير لديونهم

في ولاية تعد محورية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، استطاعت حملة أمريكية تسديد مبلغ 20 مليون دولار من الديون لسجناء سابقين في فلوريدا كي يتمكنوا من التصويت. وقد شارك بهذه الحملة أكثر من 44 ألف شخص بينهم عدد من المشاهير منهم الملياردير مايكل بلومبرغ والمغني جون ليجند ونجم كرة السلة ليبرون جيمس. وتعتمد فلوريدا قانونا يمنع كل من أنهوا عقوبة السجن لكن لا يزال يتعين عليهم دفع غرامات أو نفقات قضائية من التصويت. ويمكن لهذا القانون منع ما يصل إلى 750 ألف شخص من المشاركة في العملية الانتخابية، غالبيتهم من السود أو المتحدرين من أصول أمريكية لاتينية.

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ضمن حملة شارك بها أكثر من 44 ألف شخص، بينهم عدد من المشاهير مثل الملياردير مايكل بلومبرغ والمغني جون ليجند ونجم كرة السلة ليبرون جيمس، تم تسديد مبلغ 20 مليون دولار من الديون لسجناء سابقين في فلوريدا كي يتمكنوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقد أشارت منظمة تحمل اسم "فلوريدا رايتس ريستوريشن كوميشن" (لجنة إعادة الحقوق في فلوريدا) الثلاثاء إلى أنها جمعت هذه الأموال لتسديد ديون سجناء سابقين أمضوا محكوميتهم بالسجن في فلوريدا. ويعتبر البعض أن هذا التدبير قد يؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية، بسبب الدور المحوري لولاية فلوريدا في نتيجة الاستحقاق الذي يتواجه فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مع منافسه الديمقراطي نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وبحسب قانون بدأ سريانه أخيرا في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، يعلق حق التصويت للمدانين بجرائم الذين أمضوا عقوبة بالسجن الصادرة في حقهم لكن لا يزال يتعين عليهم دفع غرامات أو نفقات قضائية. ويمكن للقانون الجديد أن يمنع تصويت ما يصل إلى 750 ألف شخص، غالبيتهم من السود أو المتحدرين من أصول أمريكية لاتينية.

وبعض من هؤلاء السجناء السابقين كان مدينا بعشرات آلاف الدولارات، وأكثريتهم غير قادرين على السداد.

ومن أبرز المساهمين في الحملة الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الذي حاول من دون جدوى هذه السنة نيل ترشيح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية قبل أن يفوز به جو بايدن.

وشارك أكثر من 44 ألف شخص في أنحاء الولايات المتحدة في الحملة، بينهم لاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان والمغنية الكوبية الأمريكية كاميلا كابيو والمخرج ستيفن سبيلبرغ وزوجته كايت كابشو.

وأيضا من بين الواهبين شركات "وورنر ميوزيك" و"ليفي شتراوس" و"إم تي في" و"كوميدي سنترال" و"إن بي إيه أورلاندو ماجيك" و"ميامي هيت".

فرانس24/ أ ف ب

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