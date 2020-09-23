اليابان: نتائج إيجابية لعقار "أفيغان" أظهرتها تجارب سريرية على 156 مصابا بفيروس كورونا

أظهرت تجارب سريرية يابانية أجريت على 156 مريضا مصابين بفيروس كورونا، أن عقار "أفيغان" الذي طورته شركة "فوجيفيلم"، قد سمح بخفض ملحوظ لوقت الشفاء. فبحسب التجارب التي أعلن عنها الأربعاء، كان متوسط وقت الشفاء 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيغان" و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا. يذكر أن عقار "أفيغان" مرخص منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة ولا ينصح به للحوامل.

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أشارت مجموعة "فوجيفيلم" اليابانية الأربعاء إلى أن عقار "أفيغان" الذي طوّرته والمرخص أصلا لمعالجة أشكال حادة من الإنفلونزا، سمح بخفض ملحوظ لوقت شفاء المصابين بفيروس كورونا.

وقد شارك 156 مريضا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت في اليابان. وقد أظهرت أن متوسط وقت الشفاء كان 11,9 يوما لأولئك الذين عولجوا بعقار "أفيغان" و14,7 يوما لأولئك الذي أعطوا دواء وهميا، وفق ما أوضحت المجموعة في بيان.

كما اهتمت التجربة السريرية بشكل خاص بمرضى الالتهاب الرئوي غير الحاد المرتبط بوباء فيروس كورونا. واعتبرت مجموعة "فوجيفيلم" أن التجربة التي أجريت منذ مارس/آذار وانتهت الآن، لم تكشف أي خطر صحي جديد مرتبطة بتناول "أفيغان".

وستقيم المجموعة "تحليلا مفصلا للبيانات" التي تم جمعتها خلال هذه التجربة، وهي تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح تجاري في اليابان لمعالجة المصابين بفيروس كورونا "بدءا من أكتوبر/تشرين الأول".

يذكر أنه تم ترخيص عقار "أفيغان" الذي يؤخذ عن طريق الفم منذ العام 2014 في اليابان لكن فقط لمعالجة حالات الإنفلونزا الشديدة التي أثبتت الأدوية التقليدية عدم فعاليتها في مكافحتها. لكن لا ينصح بتناول الحوامل عقار "أفيغان" إذ أظهرت الدراسات على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين.

فرانس24/ أ ف ب

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