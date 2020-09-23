ايطاليا تستعد "لإعادة فتح الملاعب تدريجيا" أمام الجماهير (وزير الرياضة)

ميغيل ميدينا ا ف ب

منذ يوم الأحد تم السماح لجميع الأحداث الرياضية المقامة في الهواء الطلق في إيطاليا باستقبال ألف شخص كحد أقصى، بعد أشهر من استكمال المنافسات خلف ابواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن وزير الرياضة الايطالي فيتشنزو سبادافورا الاربعاء انه ستتم الموافقة الخميس على المخطط لعودة الجماهير جزئيا الى الملاعب في البلاد ما يشكل بارقة أمل لأندية الدوري الايطالي لكرة القدم.

وقال سبادافورا امام البرلمان الايطالي إن "غدا (الخميس) يجب أن تتم الموافقة بالإجماع على بروتوكول جديد لإعادة فتح الملاعب تدريجيا"، من قبل السلطات الاقليمية في البلاد.

وأضاف أن البروتوكول "سيتم تقديمه الجمعة الى اللجنة الفنية العلمية لإعادة الفتح التدريجي والآمن لجميع المسابقات الرياضية وليس فقط كرة القدم".

منذ يوم الأحد تم السماح لجميع الأحداث الرياضية المقامة في الهواء الطلق في إيطاليا باستقبال ألف شخص كحد أقصى، بعد أشهر من استكمال المنافسات خلف ابواب موصدة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع وزير الرياضة "هدفي وهدف الحكومة هو عودة الجماهير الى الملاعب وفي جميع الرياضات بشكل عام، وإعطاء قوانين موحدة للجميع".

وأكد سبادافورا أن العودة الكاملة الى الملاعب "ستحصل حتما في وقت لاحق، وأيضًا في ضوء البيانات التي ستأتي من تأثير إعادة فتح المدارس".

فيما اعتبر وزير الصحة بييرباولو سيليري أن "الملاعب قد تصل الى ثلث طاقتها الاستيعابية".

وقال في حديث مع إذاعة "راي راديو 1" إن "الملعب الاولمبي في روما قد يفتح ابوابه لـ25 الف مشجع".

وتابع "عندما يتم الالتزام بمسافة مترين الآمنة، وفق قواعد دقيقة حيث يحظر العناق اضافة الى استخدام الأقنعة والمعقمات، أعتقد أنه يمكن زيادة دخول المشجعين إلى ثلث سعة الملعب".

© 2020 AFP