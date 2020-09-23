تبرئة صحافي جزائري بعد أكثر من عام من سجنه

رياض كرامدي اف ب/ارشيف

صورة التقطت في 2 تموز/يوليو 2020 لكريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الجزائري لدى إطلاق سراحه من السجن.

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الجزائر (أ ف ب)

برّأت محكمة الاستئناف بالجزائر الأربعاء الصحافي بلقاسم جير المحكوم عليه بثلاثة اعوام سجنا نافذا في قضية لا تتعلق بالصحافة، بعد ان قضى عاما في الحبس، بحسب محاميته.

وكتبت المحامية فتيحة ذويبي على صفحتها على فايسبوك "نطق مجلس قضاء الحوائر بقرار براءة الصحافي بلقاسم جير".

وفي حزيران/يونيو حُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمتي "انتحال وظيفة والابتزاز"، بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.

ولم يتم التوصل الى الوقائع المنسوبة الى الصحافي، بما ان المحامين رفضوا الكشف عنها للرأي العام بحجة ان "ملفه حساس".

وكان بلقاسم جير (34 سنة) وحتى توقيفه في تموز/يوليو 2019 يعمل في قناة "الشروق نيوز" الإخبارية كمقدم برامج سياسية كما يقوم بريبورتاجات ميدانية.

ويوجد العديد من الصحافيين الجزائريين في السجون أبرزهم خالد درارني صاحب موقع "قصبة تريبون" ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" المحكوم عليه بسنتين سجنا وهي نفس العقوبة المسلطة على الصحافي عبد الكريم زغيلاش مدير إذاعة "سربكان" التي تبث على الانترنت.

وتم توقيفهما واتهامهما بـ"المساس بالوحدة الوطنية" بناء على وقائع تتعلق بالحراك الشعبي المناهض للنظام، .

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فإن 61 شخصا يوجدون حالياً في السجون بسبب مشاركتهم او دعمهم للحراك.

© 2020 AFP