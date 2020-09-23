دوري أبطال آسيا: الاتحاد القاري يعتبر الهلال منسحبا لإخفاقه في تقديم لائحة من 13 لاعبا

كريم جعفر ا ف ب

عضو قسم التجهيزات في نادي الهلال السعودي يجمع الكرات بعد الغاء مباراة فريقه مع شباب الاهلي الاماراتي في دوري ابطال اسيا في الدوحة في 23 ايلول/سبتمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

اعتبر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الاربعاء نتائج الهلال السعودي الذي ضرب فيروس كورونا المستجد معظم لاعبيه، لاغية وغير محتسبة في دوري ابطال آسيا، بعد إخفاقه في تقديم لائحة مطلوبة من 13 لاعبا لمباراته مع شباب الاهلي دبي الاماراتي في الدوحة.

وقال الاتحاد الذي رفض طلب الهلال تأجيل المباراة في بيان "أخفق نادي الهلال السعودي في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة".

بدوره، كتب الهلال في حسابه على تويتر "قرّر مراقب مباراة #الهلال وشباب أهلي دبي الإماراتي عدم إقامتها"، معتبرا ان "الاختبارات الطبية اوضحت عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيا وبدنيا لخوض المباراة"، وذلك بعد شفائهما من فيروس كورونا.

وكان الهلال حامل اللقب قد ضمن تأهله الى الدور الثاني في وقت سابق من البطولة المجمعة المقامة في "فقاعة" الدوحة، لكن فيروس كورونا ضرب لاعبيه على عدة دفعات، لدرجة انه قدم لائحة من 11 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمى.

وعشية مواجهته مع شباب الاهلي بلغ عدد المصابين في الهلال 19 لاعبا، بينهم ابرز نجومه على غرار الفرنسي بافيتيمبي غوميس والايطالي سيباستيان جوفينكو وسالم الدوسري، فضلا عن اداريين ومعالجين.

وتجاوز الهلال ظروفه الصعبة والغيابات الكثيرة في صفوفه وتأهل الأحد للدور ثمن النهائي، بتعادله مع شهر خودرو الإيراني صفر-صفر، قبل ان يأتي قرار الاربعاء واعتباره منسحبا من البطولة.

© 2020 AFP