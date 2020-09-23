طوكيو 2020: رياضيون بمواجهة ضوابط صارمة وتتبّع لحركة تنقلاتهم

شارلي تريبالو ا ف ب/ارشيف

قد يتعين على الرياضيين تقديم جدول مفصل عن أنشطتهم مسبقا والتعهد بالالتزام به أو تحديد مكان وجودهم عبر تطبيق خاص.

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طوكيو (أ ف ب)

أعلن منظمو دورة الالعاب الاولمبية في طوكيو الأربعاء أن الرياضيين قد يواجهون تدابير وضوابط صارمة لتحركاتهم ويخضعون لكشف الفحوصات عن فيروس كورونا المستجد بشكل دائم وبموجب إجراءات محددة، وذلك عقب اجتماع خلية خاصة لايجاد سبل لإقامة الاولمبياد المؤجل بطريقة آمنة.

وقبل أقل من عام على انطلاق الاولمبياد، اجتمع المنظمون مع مسؤولين يابانيين للمرة الثانية لمناقشة قائمة طويلة من المتطلبات والاجراءات على جدول الاعمال.

قد يتعين على الرياضيين تقديم جدول مفصل عن أنشطتهم مسبقا والتعهد بالالتزام به أو تحديد مكان وجودهم عبر تطبيق خاص.

ومن المرجح أن يخضع المشاركون لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" بشكل متكرر: قبل ثلاثة أيام من مغادرة بلادهم، وآخر عند الوصول، إلى فحوصات عدة خلال إقامتهم. الا انه سيُسمح لهم بممارسة التمارين حتى خلال فترة الحجر.

وقال رئيس اللجنة المنظمة توشيرو موتو خلال مؤتمر صحافي "تعتبر فحوصات الكشف من أهم المسائل من منظوري تأمين السلامة والشعور بالأمان للرياضيين".

وتابع "نرغب في إنشاء نظام أو آلية لمواصلة إجراء الفحوصات عند دخولهم اليابان".

الا ان موتو أقر أن ضمان خضوع الرياضيين للفحوصات قبل مغادرة بلادهم وضمان دقة نتيجة الفحوصات بصورة عالية سيشكلان تحديا كبيرا.

وأُعلن في وقت سابق من هذا العام قرار إرجاء دورة الالعاب الاولمبية للمرة الاولى في زمن السلم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حيث بات موعد حفل الافتتاح 23 تموز/يوليو 2021.

وشملت القيود الأخرى التي تم طرحها في اجتماع الأربعاء تجنب الرياضيين وسائل النقل العام حيثما أمكن، وكذلك إنشاء "ممرات لمرور المشاة" وفقا لإجراءات التباعد الاجتماعي في المنشآت والقرية الأولمبية.

وقد يتم أيضا إغلاق المساحات المشتركة مثل الردهات والصالات وحمامات الينابيع الساخنة التقليدية للحد من الاحتكاك بين الاشخاص.

وتسبب تأجيل الألعاب بمشكلات لوجستية هائلة للمنظمين، ما أجبرهم الدخول بمفاوضات جديدة بشأن العقود لحجز المنشآت والفنادق، وبذل جهود كبيرة لإقناع العديد من الرعاة البقاء لعام اضافي.

© 2020 AFP