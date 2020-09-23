فرنسا تقر إجراءات جديدة في مواجهة كورونا: غلق حانات في وقت أبكر وخفض الأعداد في التجمعات

تزامنا مع تسجيل أعداد إصابات قياسية بفيروس كورونا على صعيد البلاد، أقرت السلطات الفرنسية الأربعاء إجراءات جديدة صارمة لمواجهة انتشار الفيروس، أعلن عنها وزير الصحة أوليفييه فيران. فبحسب هذه الإجراءات، وضعت 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساء وتقييد المشاركة في التجمعات بألف شخص. فيما وضعت مدينة إيكس مرسيليا في الجنوب الشرقي وغوادلوب في البحر الكاريبي في "منطقة التأهب القصوى"، الذي يشمل الغلق الكلي للحانات والمطاعم.

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أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء عن إجراءات جديدة صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في فرنسا، أبرزها الغلق الكلي للحانات والمطاعم في مرسيليا ثاني مدن البلاد وفرض "حالة تنبيه معززة" في 11 مدينة بينها باريس.

بسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا، وضعت مدينة إيكس مرسيليا في الجنوب الشرقي وغوادلوب في البحر الكاريبي في "منطقة التأهب القصوى"، وفق ما أفاد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في مؤتمر صحافي.

وزير الصحة الفرنسي يعلن إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا 00:43

يسبق هذا المستوى من التأهب حالة الطوارئ الصحية، ويشمل الغلق الكلي للحانات والمطاعم، وهو إجراء يثير المخاوف حول قطاع أضعفه الحجر الذي فرض في الربيع.

من ناحية ثانية، وضعت 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساء وتقييد المشاركة في التجمعات بألف شخص بدل 5 آلاف كما هي الحال الآن.

وحذّر فيران من أن "الوضع إجمالا يواصل التدهور"، في حين تتراجع جميع المؤشرات في فرنسا منذ عدة أيام.

وتابع وزير الصحة أن "الوقت لا يزال يسمح بالتحرك، تهدف التدابير التي اتخذناها إلى عكس هذا المسار". ودعا الفرنسيين إلى احترام قواعد الوقاية وتقليص التجمعات.

فرانس24/ أ ف ب

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