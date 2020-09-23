كأس الرابطة: أرسنال يقصي ليستر وسداسية لتشلسي في مرمى بارنسلي

تيم كيتون تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم أرسنال ادوارد نكيتيا فرحا بهدفه في مرمى ليستر سيتي في الدور الثالث من كأس الرابطة الانكليزية على ملعب "كينغ باور" في ليستر، في 23 أيلول/سبتمبر 2020

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ليستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

تأهل ارسنال وتشلسي الى الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم بفوز الاول على مضيفه ليستر سيتي 2-صفر الأربعاء في قمة مباريات الدور الثالث، فيما اكتسح جاره اللندني ضيفه بارنسلي 6-صفر بفضل ثلاثية "هاتريك" لوافده الجديد الالماني كاي هافيرتس.

على ملعب "كينغ باور ستاديوم" في ليستر، انتظر الـ "غانرز" النيران الصديقة لافتتاح التسجيل عبر مدافع المضيف النمسوي كريستيان فوش الذي سجل خطأ في مرمى فريقه (57)، قبل أن يضيف المهاجم ابن الـ 21 عاما ادوارد نكيتيا الهدف الثاني (90).

وهو الفوز الرابع تواليا لارسنال هذا الموسم في مختلف المسابقات، علما انه يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف عن ليستر المتصدر.

وأقيمت المباراة خلف أبواب موصدة إذعانا لقرار الحكومة البريطانية التي اتخذت اجراءات صارمة بشأن عدم السماح للجماهير بالدخول إلى الملاعب خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وخاض النادي اللندني بإشراف المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا المباراة مع جرعة زائدة من الثقة بعد الانطلاقة الرائعة في الدوري الممتاز مع فوزين في المرحلتين الاولى والثانية أمام فولهام 3-صفر ووست هام 2-1.

وواجه ارسنال منافسا لا يقل شأنا عنه في بداية الدوري المحلي لموسم 2020-2021 اذ دك ليستر شباك منافسيه بسبعة أهداف من فوزين أمام وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة وبيرنلي 4-2.

لاحت أول فرص المباراة بعد أربع دقائق من صافرة بداية الشوط الاول بتسديدة من 20 مترا من ريس نيلسون أبعدها حارس ليستر داني فارد بأطراف اصابعه.

وأهدر بعد دقيقتين نيلسون هدفا محققا أمام المرمى الخالي بعدما وصلته الكرة فوق الجميع (31)، ليرد ليستر بتسديدة من جيمس ماديسون من 20 مترا بعدما لحظ تقدم الحارس لينو، وقف القائم لها بالمرصاد (39).

في الشوط الثاني، اثمرت هجمات أرسنال عن هدف التقدم من النيران الصديقة بعد مجهود فردي لبيبي على الجهة اليمنى من المنطقة، راوغ خلاله مدافعين وسدد كرة صدها الحارس، لتعود إليه ويسددها مجددا لتصطدم بالقائم ومن ثم بالمدافع النمسوي فوش وتدخل المرمى (57).

واضاف فريق "المدفعجية" الهدف الثاني عبر نكيتيا الذي تابع داخل المنطقة كرة عرضية أرضية فراوغ احد المدافعين وسدد عن بعد 6 أمتار في الشباك (90).

وأكرم تشلسي وفادة ضيفه بارنسلي من الدرجة الاولى (الثانية فعليا) بالفوز عليه 6-صفر، في مباراة تألق فيها الوافد الجديد هافيرتس الذي سجل ثلاثية (29 و55 و65)، واضاف تامي أبراهام (19) وروس باركلي (49) والفرنسي أوليفييه جيرو (83) أهداف الـ "بلوز".

وفي أبرز المباريات، تأهل إيفرتون إلى الدور التالي بفوزه على ضيفه فليتوود تاون من الدرجة الثالثة بنتيجة 5-2.

سجل للفائز البرازيلي ريشارليسون (22 و34) والنيجيري أليكس إيوبي (49) والبرازيلي بيرنارد (73) والإيطالي مويس كين (90)، وللخاسر مارك دوفي (48) والإيرلندي كالوم كامبس (58).

بور-د ح/ر م

© 2020 AFP