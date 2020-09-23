يوفنتوس يستعيد موارتا على سبيل الإعارة "لأن ألفارو واحد منا"

المهاجم الاسباني الفارو موراتا يحتفل بالتسجيل ليوفنتوس ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، روما في 21 ايار/مايو 2020

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

استعاد يوفنتوس، بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية، خدمات المهاجم الدولي الإسباني الفارو موراتا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني لموسم واحد مقابل 10 ملايين يورو "لأن الفارو واحد منا"، وذلك بحسب ما أعلن عملاق تورينو في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال يوفنتوس في بيان إن موراتا "سيكون جزءا من فريق هذا العام، مع خيار تمديد الإعارة لعام آخر، وخيار التعاقد معه نهائيا"، كاشفا بأن الانتقال النهائي سيكلفه 45 مليون يورو على ثلاث دفعات (15 مليون يورو سنويا).

وفي حال قرر فريق "السيدة العجوز" تمديد الإعارة لموسم إضافي سيكلفه ذلك 10 ملايين يورو أيضا، على أن يُحسم هذا المبلغ من الـ45 مليون يورو في حال التعاقد معه نهائيا بعد العام الثاني من الإعارة.

وحط المهاجم الدولي في تورينو مساء الإثنين تمهيدا لعودته الى الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2014 حتى 2016 وسجل له 27 هدفا في 93 مباراة.

وبعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز مرشحا للانتقال الى فريق "السيدة العجوز" من برشلونة الإسباني بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل إيطاليا على لاعبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الإيطالي.

وصب رفض المهاجم البولندي أركاديوس ميليك الانتقال من نابولي الى فريق العاصمة روما، في صالح موراتا لأنه عطل انتقال المهاجم البوسني إدين دزيكو من "جالوروسي" الى عملاق تورينو.

وبعد التخلي عن المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي انتقل الى إنتر ميامي الأميركي لأنه خارج حسابات المدرب الجديد نجم الوسط السابق أندريا بيرلو، كان يوفنتوس بحاجة الى مهاجم لمساندة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني الآخر باولو ديبالا.

ووقع خيار بيرلو على موراتا الذي لعب الى جانب "المايسترو" خلال مروره السابق في عملاق تورينو، كما سبق للإسباني أن لعب أيضا الى جانب رونالدو في ريال مدريد.

- "لأن الفارو واحد منا" -

وبعد أن دافع عن ألوان يوفنتوس لموسمين بين 2014-2016 قادما من ريال مدريد، قرر الأخير تفعيل البند الذي يسمح له باستعادة المهاجم الدولي المتوج مع "السيدة العجوز" بلقب كل من الدوري والكأس المحليين مرتين إضافة الى لقب في الكأس السوبر الإيطالية.

لكن عودة موراتا الى النادي الملكي لم تدم طويلا، إذ قرر الأخير التخلي عنه في الموسم التالي لصالح تشلسي الإنكليزي الذي أعاره بعدها لفريق بداياته الكروية أتلتيكو في كانون الثاني/يناير 2019 قبل أن يوقع في صيف ذلك العام نهائيا مع "لوس روخيبلانكوس".

لكن "على الرغم من أن الفارو غادر النادي قبل أربعة أعوام، بعد أن فاز معه بخمسة ألقاب: اثنان في الدوري، اثنان في كأس إيطاليا، واحد في الكأس السوبر الإيطالية، بقي دائما +بيانكونيرو+ في القلب وبعودته سيكون كأنه لم يقل يوما وداعا" بحسب ما كتب يوفنتوس، وذلك "لأن الفارو واحد منا".

وتحدثت تقارير في إسبانيا عن أن رحيل موراتا الى يوفنتوس يمهد الطريق أمام أتلتيكو للتعاقد مع لويس سواريز كلاعب حر مع التوجه لتحريره من عقده مع برشلونة مقابل تقاضي نصف مستحقاته المالية عن العام الأخير من عقده مع النادي الكاتالوني بحسب ما أفادت وسائل الإعلام.

وبعد أن أمضى ستة مواسم في "كامب نو" توج خلالها بألقاب الدوري الإسباني أربع مرات والكأس الإسبانية أربع أيضا والكأس السوبر الإسبانية مرتين وكل من دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مرة واحدة، بات الأوروغوياني خارج حسابات "بلاوغرانا" بعد التعاقد مع كومان في منتصف آب/أغسطس خلفا لكيكي سيتيين.

© 2020 AFP