اسرائيل تشدد الاغلاق بعد تسارع في تفشي الإصابات بكوفيد -19

جاك غيز ا ف ب

ممرضة تعمل في موقف المركبات التابع لمستشفى رمبام في حيفا بعد تحويله إلى مرفق لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في 2 أيلول/سبتمبر 2020

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القدس (أ ف ب)

شددت إسرائيل إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 الخميس مع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض أعلى معدل لانتقال عدوى الفيروس في العالم بحسب عدد السكان.

وتشمل التدابير الجديدة إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق ومزيد من القيود على أداء الصلاة والتجمعات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت متأخر من الخميس في مستهل اجتماع للحكومة لإقرار التدابير الجديدة "سمعنا في اليومين الأخيرين من خبراء أنه في حال لم نتخذ خطوات فورية قاسية سنصل إلى قعر الهاوية".

وأتت التدابير الجديدة في وقت تستعد فيه البلاد لدخول الأسبوع الثاني من إغلاق تام مقرر لثلاثة أسابيع بوشر الجمعة الماضي يشمل إغلاق المدارس وقيود على النشاطات المهنية والترفيهية.

وبموجب القيود الجديدة التي يتوقع أن يقرها البرلمان الخميس، لن يُسمح بفتح المعابد اليهودية إلا في يوم "الغفران" اليهودي الذي يبدأ بعد ظهر الأحد.

أما في الأوقات العادية، فيُسمح فقط بالصلاة في الهواء الطلق بحضور 20 شخصًا كحد أقصى. وتطبق التدابير نفسها على التظاهرات أيضا.

وقال نتانياهو "من أجل إنقاذ أرواح مواطنينا يتوجب علينا فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين. هذا ضروري أيضا من أجل الاقتصاد. يُخطئ من يظن أن بالإمكان العمل مع جائحة مستعرة وارتفاع الوفيات والإصابات من دون أن يؤثر ذلك على الاقتصاد".

وقد يتخذ قرار بشأن إغلاق مطار بن غوريون الدولي الخميس أيضا.

وتسجل في إسرائيل أعلى معدلات الإصابة بكوفيد-19 في العالم نسبة إلى عدد السكان على ما يظهر تعداد لوكالة فرانس برس في الأسبوعين الأخيرين.

وفقا لوزارة الصحة الاسرائيلية سجلت 6808 إصابات جديدة بكورونا الأربعاء. وفي الإجمال، سجلت أكثر من 200 ألف صابة بفيروس كورونا المستجد أدت إلى 1335 حالة وفاة، فيما عدد سكان البلاد تسعة ملايين نسمة.

- دمار شامل -

ووجه رئيس نقابة الأطباء لصحة الجمهور الإسرائيلي، حجاي ليفين أصابع الاتهام بالحالة التي وصلت إليها إسرائيل على مستوى كورونا، لرئيس الوزراء بسبب تخفيفه للقيود التي كانت مفروضة.

وقال ليفين الذي يعد عضوا في لجنة متابعة ملف مكافحة كورونا في إسرائيل "طلب رئيس الوزراء نتانياهو من الجمهور الخروج والاستماع بأوقاتهم بمجرد أن انخفضت أعداد الإصابات".

وأضاف "هذا خطأ، التعامل مع الوباء الحالي أشبه بالسباق، إذ علينا مواكبة التطورات طوال الوقت".

ويرى ليفين أن قرارات نتانياهو الخاصة بملف كورونا استندت إلى "الفكر السياسي" لا إلى "المنطق المهني" وبالتالي أضرت تبعاته بالجميع.

وبحسب ليفين "تفقد ثقة الجمهور عند غياب الخطة والمنطق".

وحذر ليفين من فتح المعابد اليهودية خلال يوم الغفران لأن ذلك سيسرع من انتشار الفيروس، مضيفا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى "دمار شامل".

وواجه نتانياهو انتقادات شديدة من سياسيين معارضين يتهمونه بتشديد القيود لإنهاء احتجاجات مستمرة منذ أسابيع أمام مقر إقامته في القدس.

وقالت أييليت شاكيد عضو الكنيست عن حزب "يمينا" اليميني المتطرف في بيان إن القيود الجديدة "مدمرة وغير عقلانية".

وأضافت "بسبب التظاهرات يدفعون مئات الآلاف من الناس إلى البطالة ويسحقون الاقتصاد".

وأكدت شاكيد إنها ستضغط لتغيير التدابير عند عرضها على إحدى اللجان البرلمانية للموافقة عليها في وقت لاحق الخميس.

وبات بعض المستشفيات عاجزاً عن استيعاب الإصابات فيما يضطر بعض المرضى إلى الانتظار لساعات في سيارات الإسعاف، وفقًا لخدمة الطوارئ الطبية.

© 2020 AFP