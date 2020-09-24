الأورغوياني لويس سواريز يرحل عن برشلونة إلى صفوف أتلتيكو مدريد كلاعب حر

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء أنه تعاقد مع لويس سواريز، لاعب منتخب الأورغواي ونادي برشلونة الكتالوني. وبذلك ينتقل سواريز إلى ثاني أندية العاصمة مدريد بعد فشل انضمامه إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

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قال نادي برشلونة الكتالوني الأربعاء إن نادي أتلتيكو مدريد قد تعاقد مع لاعبه لويس سواريز مهاجم منتخب الأوروغواي وإن أتلتيكو وافق على دفع ستة ملايين يورو لسواريز الذي غادر آخر تدريباته باكيا الأربعاء. وذلك لما أبلغه المدرب الجديد، الهولندي رونالد كومان، عندما استلم المهمة منتصف الشهر الماضي خلفا لكيكي سيتيين المقال من منصبه لسوء النتائج وخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بأنه لا يدخل ضمن مخططاته في الموسم الجديد.

ولقد انتقل سواريز إلى صفوف برشلونة عام 2014 قادما من ليفربول الانكليزي، حيث فاز في كاتالونيا بـ13 لقبا، منها دوري أبطال أوروبا (2015) ولقب الدوري المحلي أربع مرات أعوام 2015 و2016 و2018 و2019.

وترك سواريز برشلونة وهو ثالث أفضل هداف في تاريخه مع 198 هدفا، خلف سيزار رودريغيس (232) والنجم المطلق والهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي (634).

وجاء انتقال سواريز إلى القطب الثاني للعاصمة بعد فشل انضمامه إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وكان كومان قد أعلن بعد أيام قليلة من تعيينه مدربا للنادي الكاتالوني عدم اعتماده في موسم 2020-2021 على كل من سواريز، التشيلي آرتورو فيدال المنتقل أخيرا إلى إنتر ميلان الإيطالي والكرواتي إيفان راكيتيش العائد إلى ناديه السابق إشبيلية والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

وربط كومان القول بالفعل اذ لم يشرك سواريز في مبارياته التحضيرية الثلاث لبرشلونة للموسم الجديد، قبل أن يخوض الاوروغوياني حصة الوداع الاخير لاحد ابرز المهاجمين في تاريخ النادي الكاتالوني.

وقد صحيفة "ماركا" نقلت الإثنين عن الراديو الكاتالوني "راك1" معلومات مفادها "لم يعد لويس سواريز لاعبا في برشلونة"، وأن المهاجم الاوروغوياني الذي يمتد عقده مع فريقه حتى يونيو/حزيران 2021 قرر أن "يتخلى عن جزء من راتبه للموسم المقبل مقابل الرحيل بصفة لاعبا حرا".

فرانس24/ أ ف ب

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