الدوري الأميركي للمحترفين: ميامي هيت يضع قدما في الدور النهائي

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

وضع ميامي هيت قدما في الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بحسمه المباراة الرابعة في نهائي المنطقة الغربية أمام بوسطن سلتيكس في صالحه 112-109 الأربعاء.

واستعاد ميامي هيت التوازن بعد خسارته المباراة الثالثة 106-117 السبت، ليصبح على بعد فوز واحد من بلوغ الدور النهائي لأول مرة منذ 2014، بعدما حسم المباراتين الأولى والثانية 117-114 و106-101 على التوالي.

ويدين ميامي هيت بفوزه إلى لاعبه البديل المبتدئ ("روكي") تايلر هيرو الذي فرض نفسه أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة.

وسجل هيرو (20 عاما) الذي وقع عقده كلاعب مبتدئ في صفوف ميامي في العاشر من تموز/يوليو الماضي بعد اختياره في الدرافت السنوي الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الواعدين الجدد)، نقاطه في 36 دقيقة مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

وبرز في صفوف ميامي هيت أيضا القائد جيمي باتلر الذي سجل 21 نقطة مع ثمان متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز بام أديبايو صاحب 20 نقطة و12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة، بالاضافة الى العملاق السلوفيني غوران دراغيتس صاحب 22 نقطة.

وخلق دفاع ميامي مشاكل كبيرة لهجوم سلتيكس الذي كان جايسون تاتوم أفضل مسجل في صفوفه برصيد 28 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف جايلن براون 21 نقطة وكيمبا ووكر 20 نقطة.

كما دفع بوسطن، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في الدوري (17)، ثمن الكرات الكثيرة التي خسرها لاعبوه (19 مقابل 8)، وفشل في تذويب فارق النقاط الـ12 التي تخلف بها منذ مطلع الربع الثالث، رغم التألق اللافت لنجمه تاتوم في الشوط الثاني.

© 2020 AFP