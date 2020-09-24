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القضاء الفرنسي يواصل محاكمة المتهمين في اعتداءات باريس 2015 على صحيفة "شارلي إيبدو" الساخرة

عناصر الشرطة خارج مكتب صحيفة شارلي إيبدو السابق بباريس، 7 يناير/كانون الثاني 2019. © أ ف ب

يتابع القضاء الفرنسي الخميس في محكمة الجنايات الخاصة في باريس محاكمة المتهمين بالتورط في الاعتداءات التي شهدتها باريس في يناير/كانون الثاني 2015 وأدت إلى مقتل 17 شخصا. وستستمع المحكمة لشهادات المحققين في القضية الذين خاضوا في تفاصيل سيرة المهاجمين الأخوين كواشي منفذي الاعتداء على صحيفة "شارلي إيبدو" وكذلك حياة بومدين في سوريا وهي الزوجة السابقة لأميدي كوليبالي الذي نفذ الاعتداء على المتجر اليهودي. وتحاول المحكمة معرفة الدوافع التي أدت إلى ارتكاب هذه الهجمات.