بطولة إنكلترا: تشلسي يعلن تعاقده مع الحارس السنغالي مندي من رين

فرانسوا ناسيمبيني ا ف ب/ارشيف

سينافس الدولي السنغالي إدوار مندي على مركز في التشكيلة الاساسية مع الاسباني كيبا اريسابالاغا الذي يقدم مستويات غير مقنعة منذ وصوله الى ملعب ستامفورد بريدج عام 2018.

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي تشلسي الانكليزي الخميس تعاقده مع الحارس السنغالي إدوار مندي من رين الفرنسي بصفقة لمدة خمسة اعوام بلغت قيمتها 22 مليون جنيه استرليني (28 مليون دولار) وفقا للتقارير.

وسينافس الدولي السنغالي على مركز في التشكيلة الأساسية مع الاسباني كيبا اريسابالاغا الذي يقدم مستويات غير مقنعة منذ وصوله الى ملعب ستامفورد بريدج عام 2018.

وبات مندي الصفقة السابعة للنادي اللندني هذا الصيف بعد وصول الالمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس، المغربي حكيم زياش، والمدافعين بن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا والفرنسي مالانغ سار.

وقال مندي (28 عاما) "أنا متحمس جدا للانضمام الى تشلسي. إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءا من هذا الفريق والعمل مع فرانك لامبارد وكل جهازه الفني".

وتابع "أتطلع للقاء زملائي واطوق لأبدأ".

ونجح الحارس الفارع الطول (1,96 م) في الحفاظ على نظافة شباكه تسع مرات في 24 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث ساهم في احتلال رين المركز الثالث وبلوغ النادي دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

ورغم أنه ولد في فرنسا، الا ان مندي اختار تمثيل السنغال على المستوى الدولي.

وقالت مديرة النادي اللندني الروسية مارينا غرانوفسكايا "ما إن صنّف (الحارس السابق التشيكي) بيتر تشيك (المستشار الفني) وفريقنا الفني إدوارد أنه الحارس الأنسب لاستكمال مجموعتنا الحالية، أردنا ضمه فورا".

وتابعت "يصل إدوار بعد موسم ناجح جدا مع رين. لديه طموحات لتحقيق المزيد".

وارتكب كيبا (25 عاما) الذي كلّف الـ"بلوز" 72 مليون جنيه استرليني في عام 2018 لضمه من اتلتيك بلباو أخطاء كثيرة منذ وصوله، حيث أبقاه لامبارد مرتين على دكة البدلاء الموسم الماضي مشركا مكانه الارجنتيني ويلي كاباييرو (38 عاما).

وكانت آخر أخطائه الاسبوع الفائت امام ليفربول في قمة المرحلة الثانية من الدوري الممتاز عندما شتت كرة خاطئة اقتنصها السنغالي ساديو مانيه مسجلا الهدف الثاني لبطل انكلترا.

© 2020 AFP