بطولة إيطاليا: غودين من إنتر ميلان إلى كالياري

ساشا شتينباخ تصوير مشترك/ا ف ب

الأوروغوياني دييغو غودين مدافع إنتر ميلان الإيطالي (يسار) في مواجهة البرازيلي تايسون لاعب شاختار دانيتسك الأوكراني في نصف نهائي الدوري الأوروبي في 17 آب/أغسطس 2020

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ميلانو (أ ف ب)

انتقل المدافع وقائد منتخب الأوروغواي لكرة القدم دييغو غودين من فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى مواطنه كالياري في صفقة لمدة ثلاث سنوات، بحسب ما أعلن الناديان الخميس.

وقال كالياري في بيان "يسر نادي كالياري أن يعلن عن انتقال دييغو غودين من إنتر (...) المدافع الأوروغوياني وقع عقدا حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وانضم غودين البالغ 34 عاما إلى إنتر ميلان عام 2019 بعد تسعة مواسم مع أتلتيكو مدريد الإسباني حيث فاز بلقب الدوري الإسباني عام 2014 وبلقبين في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2012 و2018.

بدوره قال إنتر في بيان "يمكن لإنتر ميلان أن يؤكد أن المدافع دييغو غودين تعاقد مع كالياري بشكل دائم".

وأضاف "يود النادي أن يشكر اللاعب على الاحتراف والالتزام اللذين أظهرهما خلال الفترة التي قضاها مع الـ+نيراتسوري+ ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية المقبلة".

ولعب غودين 36 مباراة مع إنتر الموسم الماضي وساهم بوصوله إلى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" وسجل هدفا لم يمنع خسارة فريقه أمام إشبيلية الإسباني 2-3.

وخاض غودين 135 مباراة مع الأوروغواي، وسجل 8 أهداف.

© 2020 AFP