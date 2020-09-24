تصفيات مونديال 2022: دي ماريا لا يفهم سبب عدم استدعائه الى تشكيلة منتخب بلاده

خوان مابروماتا ا ف ب

لقطة لجناح الأرجنتين أنخل دي ماريا (يسار) بجانب المدرب ليونيل سكالوني خلال حصة تمرينية لمنتخب بلاده المشارك في كوبا أميركا 2019 التي تستضيفها البرازيل، سالفادور دي باهيا في 16 حزيران/يونيو 2019

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بوينوس ايرس (أ ف ب)

اعتبر جناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا أنه من الصعب فهم سبب "عدم استدعائه" الى تشكيلة منتخب بلاده الارجنتين لأول مباراتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وقال دي ماريا في تصريح لاذاعة "راديو كونتيننتال" الارجنتينية الأربعاء "لم يشرحوا لي قط لماذا لا يتصلون بي".

وتساءل دي ماريا الذي أوقفته لجنه الانضباط في فرنسا أربع مبارياته بسبب بصقه على مدافع مرسيليا الإسباني ألفارو، قائلا "في سن الـ32، هل أنا كبير في السن؟".

وتابع دي ماريا الذي كان أحد أعمدة منتخب الأرجنتين على مدى السنوات العشر الماضية "رغم أنني أُظهر في كل مباراة وفي نهاية كل أسبوع بمستويات أفضل، أواصل الركض بنفس الطريقة، وأظهر مستوى معينا لأستمر في البقاء بنفس مستوى (البرازيلي) نيمار و(كيليان) مبابي".

وأردف دي ماريا الذي شارك في آخر ثلاث نسخ لكأس العالم مع الأرجنتين بعد أن توج معها بذهبية أولمبياد بكين عام 2008، قائلا "في بعض الأحيان تتحمل النقد، ولكن في وقت ما تنفجر وترد، كنت صامتا لفترة طويلة. لا أجد تفسيرا".

وأوضح "أحب أن أكون جزءا من المنتخب الوطني وأتمنى من كل قلبي أن أتمكن من ارتداء قميص الأرجنتين مرة أخرى. سأعطي 100٪".

وأعلن الاتحاد الارجنتيني الجمعة تشكيلة منتخب بلاده لمباراتيه ضد ضيفته الاكوادور في بوينس ايرس ومضيفته بوليفيا في لاباز في 8 و13 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وضمت قائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، وزميل دي ماريا في سان جرمان لياندرو باريديس.

© 2020 AFP