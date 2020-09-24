رولان غاروس تواجه تخفيض عدد الجماهير من خمسة آلاف الى ألف مشجع في اليوم

توماس سامسون ا ف ب/ارشيف

سبق أن أعلن مسؤولون في كرة المضرب الاسبوع الماضي تقليص السعة الى خمسة آلاف مشجع في اليوم الواحد بدلا من 11500 المعلن عنها سابقا في بطولة رولان غاروس

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باريس (أ ف ب)

ستضطر بطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الأربع الكبرى، المؤجلة بسبب كوفيد-19 إلى أواخر الشهر الحالي الى استضافة ألف مشجع في اليوم الواحد بدلا من خمسة آلاف المعلن عنها الاسبوع الفائت، عملا بالتدابير الجديدة للحكومة.

وسبق أن أعلن مسؤولون في كرة المضرب الاسبوع الماضي تقليص السعة الى خمسة آلاف مشجع في اليوم الواحد بدلا من 11500 المعلن عنها قبل عشرة ايام للبطولة التي تنطلق منافساتها الاحد.

لكن الاربعاء طالب وزير الصحة أوليفييه فيران بقيود جديدة للملاعب الرياضية في 11 "منطقة حمراء" في البلاد، تشمل إحداها العاصمة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب إنه "حتى اليوم، ليس لدينا أي تأكيد على شروط تنظيم البطولة".

وقال فيران إن قرار السماح بتواجد الف شخص كحد اقصى في الملاعب يدخل حيز التنفيذ "اعتبارا من السبت بعد التشاور بين المحافظين والمسؤولين المنتخبين المحليين".

كما أعلن وزير الصحة عن "إغلاق الصالات والقاعات الرياضية" لأنها "مساحات ضيقة ... وهي للأسف أماكن قد تنقل العدوى بشكل كبير".

هذه الإجراءات الجديدة التي ستستمر لمدة أسبوعين تشمل ايضا بوردو وليون ونيس وليل وتولوز وسانت إتيان ورين وروان وغرونوبل ومونبيلييه.

© 2020 AFP