 فتح وحماس اتفقتا على إجراء انتخابات فلسطينية "في غضون ستة أشهر"

احمد غرابلي اف ب

شرطي من حرس الحدود الإسرائيلي يفحص بطاقة هوية امرأة فلسطينية عند مدخل باب العامود في البلدة القديمة في القدس في 24 أيلول/سبتمبر 2020 خلال عملية إغلاق ثانية

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلنت حركتا وفتح وحماس الخميس انهما اتفقتا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون ستة اشهر.

وقال امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري لوكالة فرانس برس "اتفقنا على أن تجري الانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية اولا ومن ثم الرئاسية ... وآخرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال الستة اشهر القادمة".

اضاف الرجوب أن "آخر مرحلة انتخابات هي لكل الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده وتجري فيها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي بدوره ينتخب اللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الستة اشهر القادمة".

وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة وفق اتفاق اوسلو الموقع بين الفلسطينيين والاسرائيليين عام 1993.

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعي مرتين منذ تاسيس السلطة الفلسطينية، الاولى كانت عام 1996 ولم تشارك فيها حماس وفازت فيها حركة فتح بالاغلبية وانتخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسا للسلطة.

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخب فيها الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس رئيسا للسلطة وفي عام 2006 جرت اخر انتخابات تشريعية فازت فيها حماس بالاغلبية.

وساد التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد الانتخابات وما لبث أن تطوّر الى اشتباكات دامية، وسيطرت حماس عسكريا على قطاع غزة عام 2007، وطردت حركة فتح منه. وبات حكم عباس يقتصر على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وبعد اكثر من عشر سنوات أعلنت المصالحة صيف هذا العام بين الفصيليين .

© 2020 AFP