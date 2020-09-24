مقتل 23 شخصاً في نيجيريا في انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود

هارون يحيى ا ف ب/ا ف ب

حطام شاحنة صهريج احترقت إثر انقلابها في لوكوجا بوسط نيجيريا في 23 أيلول/سبتمبر 2020.

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لوكوجا (Nigeria) (أ ف ب)

قتل 23 شخصاً في وسط نيجيريا الأربعاء في حريق نجم عن انقلاب شاحنة صهريج محملة بالوقود على طريق مزدحم، بحسب ما أعلن رئيس الدولة محمد بخاري.

وقال بخاري في بيان إنّ "مقتل 23 شخصاً (...) هو حادث جديد مقلق ومحزن في سلسلة المآسي التي تضرب بلادنا".

وأضاف "أنا قلق جداً لأنّ هذه المآسي الواسعة النطاق تتكرّر في بلدنا وتتسبّب بوفيات لا داعي لها".

وأعلنت السلطات أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أنّ مكابح الشاحنة تعطّلت وأنّ سائقها فقد السيطرة عليها ممّا أدّى لانقلابها واشتعال النار فيها وفي سيارات وحافلة لنقل الطلاب كانت تمرّ في المكان.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أنّ الحادث وقع على طريق سريع في مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوغي، مشيراً إلى أنّه شاهد ما لا يقلّ عن تسع جثث متفحّمة.

وبحسب وسائل إعلام محليّة فإنّ في عداد القتلى تلامذة وعابري سبيل.

ونيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تشهد باستمرار حوادث مرورية مماثلة تتسبّب بها في أحيان كثيرة خطورة الطرق وافتقارها إلى الصيانة.

وفي تمّوز/يوليو 2018، لقي ما لا يقلّ عن 45 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرون بجروح في حريق شاحنة صهريج بولاية بينو.

© 2020 AFP