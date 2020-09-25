إسرائيل تفرض حجرا صحيا ثانيا وقيودا على الرحلات الجوية جراء فيروس كورونا

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مسافرون في مطار بن غوريون في تل أبيب، في 24 سبتمبر/أيلول 2020.

بعد نحو أسبوع من فرض الإغلاق التام في البلاد، شددت الحكومة الإسرائيلية الخميس إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19. ومع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض معدل العدوى الذي يسجله الفيروس وهو الأعلى في العالم قياسا على عدد السكان، فرضت الجمعة قيود على الرحلات الجوية المغادرة. وتشمل التدابير الجديدة إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق وإغلاق المدارس وفرض قيود على النشاطات المهنية والترفيهية وعلى أداء المناسك الدينية والتجمعات.

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شددت إسرائيل الخميس إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 مع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض معدل العدوى الذي يسجله الفيروس وهو الأعلى في العالم قياسا على عدد السكان.

وتشمل التدابير الجديدة إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق وإغلاق المدارس وفرض قيود على النشاطات المهنية والترفيهية ومزيد من القيود على أداء الصلاة والتجمعات.

ولن يُسمح بموجب هذه القيود بفتح المعابد اليهودية إلا في يوم "الغفران" اليهودي الذي يبدأ بعد ظهر الأحد. وسيسمح عدا عن ذلك بالصلاة في الخارج بحضور 20 شخصا كحد أقصى.

وبالتزامن مع ذلك، فرضت الحكومة الإسرائيلية الجمعة قيودا على الرحلات الجوية المغادرة. وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف في بيان: "الترتيب المتفق عليه يسمح بمغادرة البلاد لمن اشترى تذكرة سفر بالطائرة قبل بداية الإغلاق الذي بدأ اليوم 25 أيلول/ سبتمبر في الساعة 14,00" (11,00 ت غ).

وأعلنت الوزيرة أن "الأجواء ستبقى مفتوحة جزئيا". وأضافت أن "الأشخاص الذين اشتروا تذكرة بعد موعد بدء الإغلاق لن يتمكنوا من استخدامها" مشيرة إلى أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على العودة إلى البلاد بدون قيود.

على الصعيد السياسي، فرضت التدابير بأن لا يسمح للمظاهرات بضم أكثر من 20 متظاهرا، وأن تكون بعيدة عن منزل رئيس الحكومة وعن المنازل الأخرى مسافة 1000 متر.

وبدأت الشرطة بنشر الآلاف من أفرادها ومن ضمنهم جنود من شرطة حرس الحدود والمتطوعين ومئات من جنود الجيش الاسرائيلي في كافة أرجاء الدولة، لتطبيق القانون بشان أنظمة الطوارئ بين المدن والبلدات وداخلها.

وسجلت إسرائيل أكثر من 215 ألف إصابة و1378 حالة وفاة من أصل تسعة ملايين نسمة، وأكثر من 7500 إصابة جديدة الخميس.

فرانس24/ أف ب

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