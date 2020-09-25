إصابتان بهجوم طعنا بسكين في باريس قرب مقر شارلي إيبدو سابقا

آلان جوكار ا ف ب

عناصر من الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعنا بالسكين في باريس قرب مكاتب صحيفة شارلي إيبدو سابقا في باريس في 25 أيلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

بعد حوالى ست سنوات من الهجوم على شارلي إيبدو، أسفر هجوم طعنا بسكين عن إصابة شخصين الجمعة في باريس قرب المبنى السابق للصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة فيما اعتقل اثنان من المشتبه بهم.

وتتزامن حادثة مع جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في كانون الثاني/يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.

وأفاد تقرير أولي للشرطة عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان منهم "في حال حرجة" إلا أنها خفضت الحصيلة في وقت لاحق إلى إصابتين فقط.

وأفاد مصدر قضائي عن توقيف شخص قرب ساحة باستيل في باريس على ما ذكرت قيادة الشرطة في العاصمة الفرنسية.

كما أوقف لاحقا مشتبه به ثان مرتبط بالهجوم على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

© 2020 AFP