اسرائيل تفرض قيودا جديدة على الرحلات الجوية لاحتواء كورونا

ركاب يضعون كمامات في مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد، شرق تل أبيب، في 24 أيلول/سبتمبر، 2020

إعلان اقرأ المزيد

مطار بن غوريون (اسرائيل) (أ ف ب)

فرضت الحكومة الإسرائيلية الجمعة قيودا على الرحلات الجوية المغادرة في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الإغلاق الثاني الاكثر صرامة الذي فرضته السلطات الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف في بيان "الترتيب المتفق عليه يسمح بمغادرة البلاد لمن اشترى تذكرة سفر بالطائرة قبل بداية الإغلاق الذي يبدا اليوم 25 ايلول/ سبتمبر في الساعة 14,00" (11,00 ت غ).

وأضافت أن "الأشخاص الذين اشتروا تذكرة بعد ذلك الوقت لن يتمكنوا من استخدامها" مشيرة إلى أن الإسرائيليين سيكونون قادرين على العودة إلى البلاد بدون قيود.

شددت إسرائيل إجراءات مكافحة وباء كوفيد-19 الخميس مع اقتراب انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق تام في البلاد فشل حتى الآن في تخفيض معدل العدوى الذي يسجله الفيروس وهو الأعلى في العالم قياساً على عدد السكان.

والتدابير الجديدة من الإغلاق التام المقرر لثلاثة أسابيع بوشر بها منذ يوم الجمعة الماضي وتشمل إغلاق المدارس وقيوداً على النشاطات المهنية والترفيهية.

سجلت اسرائيل أكثر من 215 ألف إصابة و 1378 حالة وفاة من أصل تسعة ملايين نسمة ، وأكثر من 7500 إصابة جديدة الخميس.

© 2020 AFP