الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز على بعد خطوة من النهائي

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

بات لوس انجليس ليكرز على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة للمرة الاولى منذ 10 سنوات، اثر تغلبه على دنفر ناغتس 114-108 ليتقدم عليه 3-1 في نهائي المجموعة الغربية.

وساهم انطوني ديفيس وليبرون جيمس في تسجيل 60 نقطة لليكرز بينها 34 للاول و26 للثاني مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، واضاف كنتافيوس كالديول بول 13 نقطة وراجون روندو 11 نقطة للفائز، في حين كان الكندي جمال موراي افضل المسجلين في صفوف ناغتس مع 32 نقطة بينها 16 في الشوط الاول و8 تمريرات حاسمة، في حين فرض ليكرز رقابة على الصربي نيكولا يوكيتش فاكتفى بتسجيل 16 نقطة فقط.

وعانى ديفيس من اصابة في كاحله في الربع الاخير لكنه تحامل على الوجع واكمل المباراة وقال في نهايتها لدى سؤاله عن قدرته في خوض المباراة الخامسة المقررة السبت "سنرى غدا (الجمعة) كيف سيتجاوب الكاحل، لكن آمل باللعب. لم يكن الامر خطيرا، اعتقد بان الامور ستسير على ما يرام".

في المقابل، لعب جيمس دورا دفاعيا هاما بمراقبة موراي واشاد الاول بمنافسه بقوله "جمال هو احد اقوى اللاعبين في الفقاعة وبالتالي كان يتعين علي التدخل للحد من خطورته. من الصعب احتواء خطورته وتوجب علي ان اكون حذرا في تدخلاتي ضده خوفا من احتساب ركلات حرة في صالحه".

ولعبت المتابعات دورا كبيرا في حسم ليكرز النتيجة في صالحه حيث نجح في 25 مقابل 6 فقط لمنافسه وعلق جيمس على ذلك بقوله "لم نكن موفقين في المتابعات في المباراة الثالثة، ودخلنا الرابعة مصممين على تصحيح الامور وهذا ما حصل".

وسبق لدنفر ان عاش السيناريو ذاته في سلسلتيه امام يوتا جاز ولوس انجليس كليبرز في الدورين السابقين عندما خسر المباراة الرابعة ويتخلف بنتيجة 1-3 قبل ان يقلب الامور في صالحه الى فوزين تاريخيين.

وتقدم ليكرز 37-30 في نهاية الربع الاول ثم وسع الفارق الى 12 نقطة، لكن ناغتس رد بقوة مقلصا الفارق الى نقطتين فقط في نهاية الشوط الاول (60-55).

وكان اللعب سجالا في الربع الثالث حيث دانت السيطرة في بدايته لليكرز قبل ان يضرب ناغتس في اواخره ويسجل 11 نقطة مقابل 4 لمنافسه مقلصا الفارق الى 3 نقاط (87-84).

واستهل ليكرز الربع الاخير بتسجيله النقاط الست الاولى وبقي ناغتس على مقربة منه لكن لاعبيه اهدروا اخر خمس تسديدات لهم ليخرج ليكرز بالفوز الثالث.

وتقام المباراة الخامسة السبت في اورلاندو. يذكر ان الفائز سيواجه ميامي هيت او بوسطن سلتكيس في نهائي الدوري علما بان الاول يتقدم على الثاني بنيتجة 3-1 ايضا.

وتوج ليكرز بلقب الدوري الاميركي 16 مرة كان اخرها عام 2010، واذا قدر له التتويج فانه سيعادل الرقم القياسي في عدد الالقاب المسجل بإسم بوسطن سلتيكس.

© 2020 AFP