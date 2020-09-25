الدوري الاميركي للمحترفين: ليكرز يهزم ناغتس ويتقدم عليه 3-1

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Orlando (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تغلب لوس انجليس ليكرز على دنفر ناغتس 114-108 وتقدم عليه 3-1 في نهائي المجموعة الغربية ليضع نفسه في وضعية اكثر من جيدة لبلوغ نهائي الدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين.

وساهم انطوني ديفيس وليبرون جيمس في تسجيل 60 نقطة لليكرز بينها 34 للاول و26 للثاني مع 9 متاعبات و8 تمريرات حاسمة، في حين كان الكندي جمال موراي افضل المسجلين في صفوف ناغتس مع 32 نقطة بينها 16 في الشوط الاول و8 تمريرات حاسمة، في حين فرض ليكرز رقابة على الصربي نيكولا يوكيتش فاكتفى بتسجيل 16 نقطة فقط.

وسبق لدنفر ان عاش السيناريو ذاته في سلسلتيه امام يوتا جاز ولوس انجليس كليبرز في الدورين السابقين عندما خسر المباراة الرابعة ويتخلف بنتيجة 1-3 قبل ان يقلب الامور في صالحه الى فوزين تاريخيين.

وتقدم ليكرز 37-30 في نهاية الربع الاول ثم وسع الفارق الى 12 نقطة، لكن ناغتس رد بقوة مقلصا الفارق الى نقطتين فقط في نهاية الشوط الاول (60-55).

وكان اللعب سجالا في الربع الثالث حيث دانت السيطرة في بدايته لليكرز قبل ان يضرب ناغتس في اواخره ويسجل 11 نقطة مقابل 4 لمنافسه مقلصا الفارق الى 3 نقاط (87-84).

واستهل ليكرز الربع الاخير بتسجيله النقاط الست الاولى وبقي ناغتس على مقربة منه لكن لاعبيه اهدروا اخر خمس تسديدات لهم ليخرج ليكرز بالفوز الثالث.

وتقام المباراة الخامسة السبت في اورلاندو. يذكر ان الفائز سيواجه ميامي هيت او بوسطن سلتكيس في نهائي الدوري علما بان الاول يتقدم على الثاني بنيتجة 3-1 ايضا.

© 2020 AFP