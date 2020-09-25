بطولة إسبانيا: عودة هازار ممكنة بحسب زيدان

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يحفز لاعبيه خلال المباراة ضد فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم، في 16 تموز/يوليو 2020.

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مدريد (أ ف ب)

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الجمعة أن عودة مهاجمه البلجيكي إدين هازار ممكنة في مباراة السبت ضد المضيف ريال بيتيس، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان عشية المباراة ردا على سؤال حول امكانية مشاركة هازار "ذلك ممكن. إنه لاعب عاد للتو (من الإصابة)، يقوم بتمارين خفيفة من أجل ساقيه. مثل جميع المصابين (الذين عادوا)، قد يكون في القائمة، سنرى".

وأضاف "المهم ان يكون جيدا على الصعيد البدني، لأن لدينا مباراة أخرى الأربعاء (ضد بلد الوليد) ثم الأحد (ضد ليفانتي)، قلت قبل المباراة الأولى إن كل ما نريده أن يكون بحالة جيدة".

وأوضح زيدان ان هازار المنتقل إلى الفريق الملكي مقابل 100 مليون يورو الموسم الماضي من تشلسي الإنكليزي لا يشعر بألم في كاحله الأيمن، حيث تعرض لاصابة أبعدته لفترات طويلة لافتا أن عليه "التقدم ببطء"، وانها "مسألة وقت" قبل العودة لتشكيلة الفريق.

ويعوّل زيدان كثيرا على عودة البلجيكي البالغ من العمر 29 عاما لاسيما بعد البداية المخيبة لبطل إسبانيا في "لا ليغا" بعد تعادله السلبي الأحد الماضي ضد ريال سوسييداد.

ورفض زيدان الربط بين الفعالية وتسجيل الأهداف قائلا "سوف تكون هناك مباريات نسجل فيها في حين لن يسجل الآخرون (...) كمدرب، لدي مسؤولية لإيجاد حلول. ولكي يكون اللاعبين فعّالين. سيكون لدينا لحظات حيث سنسجل، أنا متأكد من ذلك".

ولم يتعاقد الـ"ميرينغي" مع أي لاعب في فترة الانتقالات الصيفية مكتفيا بعودة لاعبيه المعارين في الموسم الماضي. ولا يتوقع زيدان الحصول على تعزيزات، على الرغم من أنه، وفقا له، "كل شيء ممكن".

وواصل "كل ما يمكنني قوله لكم هو أنني راض عن اللاعبين. لدي ثقة كاملة في فريقي. لا أريد اي شيء اخر ولن أطلب أي شيء".

© 2020 AFP